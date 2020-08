Surgen dudas sobre el acusador de Velveteen Dream

Sensación ha causado la declaración dada por Josh Fuller, el hombre de 19 años que denunció que cuando tenía 16 años de edad, conoció a Velveteen Dream, Superestrella de WWE, y este le dijo que "mantuvieran en secreto su amistad", y en una de las tantas videollamadas que se realizaron, le habría pedido que le dejara "ver su cuerpo completo". Además, Fuller confirmó las acusaciones realizadas por otros acusadores, de los cuales hoy no se conoce su paradero. Hoy se ponen en duda dichas acusaciones, debido a que, aparentemente, el hombre nunca contactó a las autoridades.

► ¿Está mintiendo Josh Fuller, el acusador de Velveteen Dream?

En días pasados, Fuller divulgó un comunicado en su cuenta de Twitter, tras ser contactado por SÚPER LUCHAS, en donde asegura que WWE no lo buscó con él para la investigación que se realizó en el caso de Velveteen Dream y que habría concluido con su regreso a NXT este pasado miércoles.

Posteriormente, SÚPER LUCHAS volvió a contactarlo y le hizo saber que todo parece indicar que, sin una denuncia ante la policía, WWE no estaría obligada a suspender o despedir a Velveteen Dream ni ningún otro luchador. Esto, sumado al hecho de que si los luchadores niegan cualquier acusación, pues prima el principio de presunción de inocencia, y mucho más si no hay una investigación de la policía,.

Sin embargo, el luchador independiente decidió guardar silencio. Una actitud bastante extraña, sobre todo con la gran cantidad de apoyo que ha tenido en Internet. Tampoco respondió a la interrogante de si planeaba realizar una denuncia a futuro.

Aunque no era necesario decir en qué etapa se encontraría un hipotético proceso, sí podría haber confirmado o negado que presentó una denuncia policial. Una declaración como esa no va en contra de la ley o de su estrategia legal, si es que hubiera una. En cambio, prefirió estar callado. Se entiende que podría tener 'miedo'. Pero, con todo el apoyo que la comunidad luchística de Internet le ha mostrado, tiene la obligación de hacer las cosas correctas y ayudar a que el caso tenga una conclusión veraz.

No puede simplemente hacer grandes acusaciones sin dar apoyo a esos alegatos, ¿y cómo podría hacer eso? Acudiendo a la policía, porque él sabe que la policía podría realizar una investigación adecuada para este caso, especialmente hablando de que casi todo se generó en Instagram, en donde todo queda alojado en la nube, así como los registros de llamadas telefónicas se podrían recuperar. El apoyo que generó de parte de la buena parte de los fanáticos de la lucha libre en Internet, incluso en Redditt, debería ayudarlo a superar su 'miedo'.

► WWE sí pudo haber investigado, y Velveteen Dream estaría limpio

Este es el Siglo XXI; WWE no puede ocultar un gran problema. Y las acusaciones que Fuller y otros hicieron acerca de Velveteen Dream, son un gran problema. El que Fuller no presente más pruebas o no quiera contactar a la policía, dañará más su carrera en la lucha libre, si es que realmente ese es su temor. Él tiene la obligación de hacer lo correcto, y lo correcto era presentar una denuncia policial.

Una simple acusación por redes sociales no es suficiente, y menos cuando no hay pruebas tan fuertes como en otros casos del #SpeakingOut, en donde sí las había. Además, hay que tener en cuenta que es probable que WWE haya realizado una investigación interna por parte del área de recursos humanos o por medio de una compañía de investigación de terceros, mismas que tienen acceso a tecnología forense.

Y, por si esto fuera poco, Fuller nunca acusó a Dream de algún crimen, solamente dijo que intentó mantener secreta su amistad y nunca dijo explícitamente que Dream le haya hecho alguna insinuación sexual, solo que le pidió que le mostrara su cuerpo tras haber estado hablando del gimnasio. Además, la edad de consentimiento en Maryland y Florida es de 16 años. Otros acusadores han desaparecido por completo del Internet, así que es muy probable que tampoco hayan acudido a las autoridades.

