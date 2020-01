The Fiend, Becky Lynch, Brock Lesnar o Bayley sostienen ahora mismo un título, pero no sabemos durante cuanto tiempo. Se está acercando Royal Rumble 2020, un PPV en el que esperamos que todos estos campeonatos, como los demás de las marcas principales de WWE, se ponga en juego.

No sabemos cuando, obviamente, pero esperamos que alguno de ellos, sino todos, vean finalizado su reinado este año. Pero ahora no hablamos de estos nombres, sino de otros que ahora mismo no están reinando pero sí esperamos que lo hagan en algún momento de los próximos 12 meses.

► Cinco Superestrellas de WWE que serán campeones en 2020

5- Sonya Deville

Parece que su alianza con Mandy Rose va camino de acabar, lo que le permitiría a la ex peleadora de MMA buscar el éxito por su cuenta. Entendemos que la rubia tiene más posibilidades de triunfar si hablamos de los gustos de Vince McMahon, pero si pensamos en todo lo demás, Deville debe ser la elegida de las dos para dar un paso adelante. Tiene muchas cosas que mejorar pero se ha hecho con una base de fans habiendo mostrado muy poco de forma individual. Si le dan la oportunidad, una oportunidad para ella sola, podría ser campeona este año.

Es una de las pocas luchadoras de SmackDown que no ha tenido una oportunidad titular por sí misma y por su estilo y sus habilidades sabemos que sería una buena amenaza para cualquier miembro del elenco. Además, Deville ayudaría a refrescar un poco la imagen del campeonato, a que sea otra luchadora la que esté en primera plana, pues da la sensación de que llevamos años viendo a las mismas.

4- Mustafa Ali

Lo más probable es que ahora mismo tuviera un título o al menos hubiera sostenido alguno durante 2019 de no haberse lesionado a primeros del año pasado. Muchas veces hemos hablado de ello. Ahora es momento de seguir adelante. Como suele decirse, año nuevo, vida nueva.

Perdió su oportunidad entonces pero sigue siendo un luchador con mucho talento, alguien muy válido para hacerse con un campeonato. Hablamos claro para empezar del Campeonato Intercontinental, que es el título menor que está en su misma marca, pero si es capaz de retomar el impulso que tenía en el pasado también será en un futuro un fuerte contendiente al Campeonato Universal.

Podemos mencionar esta frase refiriéndonos a otros luchadores, pero 2020 puede ser el año de Mustafa Ali.

3- Ruby Riott

Esta luchadora se encuentra lesionada desde hace muchos meses y ahora mismo no existe una fecha oficial para su regreso a la acción, aunque esperamos que sea en la campal femenil del primer PPV del año el próximo 26 de enero. Debido a todo el tiempo que ha pasado fuera de acción, no sabemos qué esperar de su vuelta a los encordados, pero nos atrevemos a adelantar que continuará teniendo mucho éxito.

Continuará porque ella no fue solo la líder del Riott Squad sino la luchadora que más destacó del trío. Nunca fue campeona, pero estuvo cerca de conseguir el Campeonato Femenil Raw en alguna ocasión. Si las lesiones lo permiten y en WWE no han cambiado de opinión sobre ella, podemos estar hablando de que en 2020 podrá coronarse y tener su primer reinado en el Imperio McMahon.

Podría dar su primer paso ganando la campal y haciéndose con un hueco en WrestleMania 36.

2- Aleister Black

2020 tiene que ser el año de la consolidación de Aleister Black. Triunfó por todo lo alto en NXT y lo está haciendo en Raw desde que debutó. Sabemos que es uno de los luchadores a los que Paul Heyman quiere impulsar. Se está hablando de sus posibilidades en la campal del Rumble, pero suponemso que antes de dar ese salto tendrá una aventura exitosa en el medio cartel, ganando en algún momento próximo el Campeonato de Estados Unidos. Podría retomar su antigua rivalidad con Andrade, actual dueño de dicho título.

Esperamos que Black sea una de las grandes estrellas en el futuro y suponemos que este año tendrá mucho, mucho éxito. Ahora mismo nos parece impensable que no vaya a coronarse en 2020.

1- Drew McIntyre

Fue Campeón de Parejas Raw pero eso no es ni mucho menos lo que se espera del «Psicópata Escocés». Ya en 2018 habláblamos de que en 2019 podría ser Campeón Universal. Eso no ocurrió, no por nada que hiciera él, sino por las decisiones de WWE para que pasara el año haciendo de todo menos lo que se esperaba. Entendemos que eso no va a ser lo que pase en 2020.

De hecho, lo vemos como uno de los grandes favoritos para ganar el Royal Rumble varonil. Parece extraño que pueda verse las caras con Brock Lesnar en una rivalidad rudo contra rudo. Pero sea como sea McIntyre debería ser ganar este título, o el Campeonato WWE, este año. Ni siquiera valdría con que fuera Campeón de Estados Unidos o Campeón Intercontinental.