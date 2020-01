Brock Lesnar y Paul Heyman regresarán mañana a la televisión de WWE cuando aparezcan en Monday Night Raw. Nada se sabe de lo que harán el Campeón WWE y su representante, pero podemos descartar que protagonicen un combate. Lo más probable es que entren en escena para mandar un mensaje al Universo WWE, para avisar de que se avecina un 2020 dominado por «La Bestia Encarnada».

Tampoco se sabe nada oficialmente acerca de que un luchador de la marca roja pueda aparecer para confrontar al campeón, pero podría ocurrir. Y en ese caso tenemos algunas interesantes ideas acerca de quién podría ser..

► Brock Lesnar regresa a Raw

4- Dio Maddin

Obviamente, esta opción es improbable, parece completamente imposible, pero el mismo ex comentarista ha dicho que quiere vengarse de la golpiza que recibió de Lesnar. Para eso tendrá que esperar mucho tiempo, tendrá que hacer muchas cosas, pero, ¿quién sabe? Puede que se le ocurra aparecer por el programa mañana por la noche para… recibir otra golpiza.

No esperamos que ambos comiencen una rivalidad. Ni ahora ni quizá nunca. El ataque de Lesnar a Maddin no fue para comenzar nada. Y si realmente Maddin va a alcanzar el estatus como para tener un combate con Lesnar, no será pronto.

3- Curt Hawkins y Zack Ryder

En este punto podríamos incluir a varios luchadores. Hablamos de Superestrellas que no tienen nada que perder y que aparecerían solo para ser apalizados por Lesnar para que este se gane unos cuantos abucheos de la fanaticada. Esto es un poco lo que han estado haciendo en las últimas semanas tanto Hawkins como Ryder contra Drew McIntyre. Podrían hacerlo con el Campeón WWE.

Mencionaríamos también a Mojo Rawley (aunque ningún fan lo sentiría por él), No Way José…

2- Cain Velásquez

Muchos siguen esperando que la rivalidad Lesnar vs Velásquez continúe. De hecho, se ha hablado de que podrían verse las caras nuevamente por el título en Royal Rumble 2020. Todavía quedan tres semanas para el PPV, pero podrían empezar a preparar la lucha mañana mismo. Es más, ambos podrían aparecer los siguientes tres lunes para calentar la lucha del 26 de enero.

En este caso podría darse que apareciera un luchador o dos luchadores a confrontar a Lesnar y que después aparezca Velásquez para salvarlos, antes de encararse con «La Bestia Encarnada».

1- Drew McIntyre

No existe otro luchador ahora mismo en Raw como para ir ahora sobre Lesnar que no sea McIntyre.

Ahí está Aleister Black, no podemos olvidar a Samoa Joe ni a Kevin Owens o incluso a Randy Orton. Y si es verdad que todos tienen el punto positivo de que son técnicos, no como el escocés que es rudo, lo que quizá eche para atrás a muchos, pues WWE no suele hacer rivalidades rudo contra rudo. Pero si ese es el plan, esa cuestión no va a impedirlo. Y McIntyre ha estado diciendo durante semanas que 2020 será su año.

¿Qué mejor forma de comenzarlo que yendo directamente por Lesnar? No tendrían por qué enfrentarse físicamente, solo sentar la base para un futuro combate.