Últimamente Vince McMahon está solventando la falta de fanáticos en los shows de su empresa de lucha libre poniendo a actuar como tal a luchadores de su marca amarilla. Esto ha llevado, de acuerdo a un reciente informe, a que estén varias Superestrella de NXT molestas con WWE. Es curioso además el hecho de que algunas de las cuales no han debutado todavía en el programa de los miércoles mientras que sí lo han hecho como fanáticos.

► Superestrellas de NXT molestas con WWE

Pero, ¿a qué viene esta molestia? Fightful informa que, más allá de que en en los descansos entre combate y combate durante los shows pudieron sentarse, pasaron tres días estando la mayor parte del tiempo de pie a lo largo de diez horas. Y todo fue a peor cuando posteriormente fueron llamados para la grabación de la lucha que enfrentó a Adam Cole contra Velveteen Dream por el Campeonato NXT para el especial amarillo NXT TakeOver: In Your House.

"Cuando los reclutas del Centro de Rendimiento fueron llamados para el combate de Adam Cole con Velveteen Dream les pidieron que estuvieran allí a las siete de la tarde, pero la empresa estuvo atrasando todo continuamente. Resulta que tuvieron que esperar hasta la medianoche antes de grabar ese combate".

Obviamente, ninguno de esos luchadores firmó con WWE para hacer de público, menos todavía para hacerlo teniendo que esperar tantas horas. Muchos quizá entenderán que la situación es complicada, pero al mismo tiempo que la empresa podría manejar las cosas de otra forma.

► Cartel de NXT TakeOver: In Your House

Por ahora, el cartel del especial luce así:

CAMPEONATO NXT

Adam Cole (c) vs. Velveteen Dream

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Keith Lee (c) vs. Johnny Gargano

Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross

Finn Bálor vs. Damien Priest