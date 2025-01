SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024 | Mánager del año

Tras un 2022 estrambótico y un 2023 descollante en cuanto a calidad sobre el ring, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí 2024. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año que acaba de concluir en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, nos ceñiremos, como de costumbre, a 11 categorías: Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Mánager del 2024

Prince Nana

«Whose house…? Swerve’s house!». Durante buena parte de 2024, Swerve Strickland dominó AEW y la hizo su casa con Prince Nana a su lado. El carisma natural de Nana y su curioso baile fueron parte importante para que Swerve se ganar el favor del público. Tas auparse hacia los puestos estelares, conquistar el título mundial de la empresa en Dynasty y mantener dicha presea hasta All In, mientras además hacía frente a «Hangman» Page. Sin embargo, el gran factor diferenciador en el año de Nana llegó a continuación, cuando The Hurt Syndicate entró en escena, poniendo a prueba la amistad existente entre caballero y escudero, sin poder evitar alguna que otra golpiza y devolviéndoles definitivamente su condición de favoritos del público. Este desarrollo de personaje supuso toda una bofetada en la cara de quienes creían que el rol de Nana «sólo» se limitaba a bailar alrededor de Strickland. El trabajo de un mánager reivindicado a través de Nana.

Menciones honoríficas:

Don Callis — «The Invisible Hand» es de todo menos invisible, y pudo haber obtenido nuestro galardón a Mánager del año por haber llevado un paso más allá a su «familia» , con Konosuke Takeshita Campeón Internacional AEW y Kyle Fletcher convertido en uno de los rudos rudísimos del panorama.

— «The Invisible Hand» es de todo menos invisible, y pudo haber obtenido nuestro galardón a Mánager del año , con Konosuke Takeshita Campeón Internacional AEW y Kyle Fletcher convertido en uno de los rudos rudísimos del panorama. Paul Heyman — Heyman se perdió del premio porque la mayor parte del año estuvo fuera de la programación, pero su papel de fiel lacayo de Roman Reigns en la lucha de este contra la nueva The Bloodline y la misteriosa historia de su deuda contraída con CM Punk hicieron que recordáramos quién es .

— Heyman se perdió del premio porque la mayor parte del año estuvo fuera de la programación, pero su papel de fiel lacayo de Roman Reigns en la lucha de este contra la nueva The Bloodline y la misteriosa historia de su deuda contraída con CM Punk . MVP — Destacó entre las doce cuerdas y ahora MVP hace méritos para una vez se aleje de la industria sea recordado más como mánager que como luchador. Que el éxito de The Hurt Business en WWE pueda reproducirse en AEW dependerá en buena parte de él.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de la lucha libre en 2024.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024: Novato del año.

→ SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024: Programador del año.