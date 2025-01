Kevin Nash: «Lucharía con Cody Rhodes si fuera más joven»

Muchos fans de WWE querrían volver a ver luchar a Kevin Nash. «Solo» pasaron 6 años de su último combate. No fue en la compañía donde alcanzó la cima de la lucha libre profesional; tampoco, obviamente, en WCW. Fue el 10 de agosto de 2018 en la promoción independiente Big Time Wrestling, donde ganó el Campenato de Peso Completo. Ya entonces estaba regresando a los cuadriláteros tras casi dos años. En 2016 luchó en la misma empresa y en Legends Of Wrestling. Así mismo, en 2015 tuvo 10 luchas, la mayoría en la menciona BTW, y también en Northeast Wrestling, Imperial Wrestling Revolution, International Wrestling Cartel y Destiny World Wrestling.

► Ojalá

Pero no va a suceder. El miembro del Salón de la Fama lo pone en claro una vez más en Kliq This imaginando un combate con Cody Rhodes, el actual Campeón WWE:

«Creo que, no ahora mismo porque estoy hecho polvo, pero si tuviera dos años menos y estuviera saludable, sé que Cody [Rhodes] podría arrastrarme por ahí, y yo regresaría a casa entero. No [nunca lo haría]».

► WWE en Netflix

También recientemente el veterano compartió su opinión sobre la llegada de WWE a Netflix:

«Es gracioso que plantees esa pregunta porque el Día de Navidad, cuando estaba viendo el partido de los Chiefs [en Netflix], me senté allí y no sé qué demonios pensaba que iba a pasar, como si los Chiefs vinieran en un platillo volador, pero sigue siendo solo fútbol de la NFL. Sigue siendo solo la WWE. Es solo la plataforma en la que lo estamos viendo, solo se está transmitiendo en Netflix. No hay diferencia. Creo que lo único que puedes hacer es, debido a que no hay censura ni límite de tiempo, puedes hacer más cosas de esa manera. Pero creo que la WWE y [Triple H], creo que piensan que han encontrado un buen punto dulce en este momento. Creo que simplemente van a quedarse donde están. ¿Por qué cambiar algo?».

