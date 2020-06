En las últimas semanas, Sunny ha estado en medio de la polémica por sus comentarios acerca del suicidio de Hana Kimura, en los que sugería o tal vez aseguraba, que la japonesa, de 22 años de edad, había sido débil al ceder ante el acoso cibernético y acabar con su vida por depresión. Los fans se le fueron encima y la atacaron, incluso metiéndose con su trabajo actual, que es el de vender fotografías y vídeos en la plataforma Only Fans. Ella les respondió con las cifras que demuestran que en un solo mes, desde que salió de la cárcel, ha ganado más dinero que probablemente en los últimos 5 años.

Sunny no es la clase de persona que se queda callada ante las respuestas de sus fans, eso ya está más que claro. Y recientemente la atacaron por unas declaraciones del pasado en donde decía que ella no tenía relaciones sexuales con afroamericanos.

Ella quiso defenderse acusando a Chris Jericho de racista, porque este puso un clip de una película que se burla del Ku Klux Klan en su Instagram y ella creyó que era una muestra de apoyo de Jericho al KKK, o tal vez solo lo usó de excusa para defenderse y decir que a ella la atacaban solamente por decidir con quién acostarse o no y que a Jericho no lo atacaban por apoyar el KKK porque era hombre.

Un fan le dijo a Sunny que ella sí dormía con afroamericanos, pues New Jack dijo en Facebook en 2011 que se acostó con ella y que ella le pidió que matara a su ex, un policía de New Jersey. Tamara Lynn Sytch respondió a las palabras de New Jack y volvió a negarlo, como lo hizo en el pasado:

"No. Terri Runnels (ex de Goldust-Dustin Rhodes) fue la que lo hizo con New Jack. Verifica los hechos".