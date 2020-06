La historia protagonizada por Drake Maverick se cerró ayer en NXT, y como era de esperar, con final feliz, después de mes y medio de incertidumbre acerca del futuro del ex-Gerente General de 205 Live. Maverick fue uno de los supuestos despedidos por los recortes de personal de WWE amparados en la crisis del coronavirus. Sin embargo, desde el minuto uno algo no cuadraba: desde su dramático vídeo dirigiéndose a los fans, hasta el hecho de que supusiera el único talento al que se le permitió continuar compitiendo durante ese comentado periodo de 30 días (que en teoría, habría expirado el 15 de mayo), a fin de, casualmente, no dejar cojo el torneo por el título crucero ya anunciado.

Véase, todo apunta a que Maverick nunca salió de WWE, y así lo evidencia el cambio de discurso de Dave Meltzer con el paso de las semanas, quien en un primer momento reportó que el otrora Rockstar Spud sí supuso uno de los nombres afectados por el miércoles negro, y seguidamente encajó las piezas. McMahonlandia nunca jugaría a la improvisación permitiendo que un talento que quizás finalmente no hubiera sido recontratado derrotara a luchadores bajo contrato.

Y hubo final feliz para Drake Maverick, pero por el hecho de que se escenificara este regreso a la empresa, porque el británico cayó ante El Hijo del Fantasma, quien se coronó monarca interino de los cruceros en un gran encuentro que Triple H valoró así.

The @WWENXT Cruiserweight Championship tournament was about representing a division.

Athleticism, heart, grit, determination, upset, heartbreak, and hope. And now this division has a new measuring stick...



Congrats to the NEW #WWENXT Cruiserweight Champion @hijodelfantasma! pic.twitter.com/Udsc6KRUOb