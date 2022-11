Summer Rae se burla de Natalya tras su operación

Durante la grabación del 28 de octubre del episodio de SmackDown que se emitirá el 28 de noviembre, Natalya recibió un rodillazo de Shayna Baszler en la cara que le desvió el tabique nasal. La veterana luchadora canadiense continuó trabajando, tanto entonces como en siguientes house shows, pero finalmente decidió someterse a una cirugía para reparar el daño. «Pusimos de vuelta mi nariz dislocada en el centro de mi cara, ¡donde debe estar! Me encanta la forma de mi nariz, y permanecerá igual que siempre, ¡gracias a Dios! Por fin puedo volver a respirar. El dolor es belleza!».

We moved my dislocated nose back to the center of my face where it belongs!! I love the shape of my nose and it will stay the same, thank goodness! Can finally breathe again🙏 Pain is beauty! LFG! 😂 pic.twitter.com/V6zZTivjHQ

— Nattie (@NatbyNature) November 7, 2022