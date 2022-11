¿A alguien le gustó el canjeo de Austin Theory del maletín de Money in the Bank? Hay quienes aseguran que es el peor error que ha cometido hasta ahora Triple H como jefe creativo. Últimamente leíamos a Corey Graves desaprobando la decisión tomada con el joven luchador o a Elias mostrando que no entiende qué fue lo que pasó. Personalmente, esto huele a que WWE quiere empezar a construir a Theory como técnico, para cumplir de alguna manera con la predicción de Vince McMahon, de que sea número uno, y la manera de hacerlo es que los fans se vuelvan contra la compañía y se pongan de su lado. De todas maneras, no tenía sentido que tuviera el maletín, nunca (todavía) iba a vencer a Roman Reigns. Y ganar un título menor con él tampoco sería demasiado bueno.

After @fightbobby leaves @WWERollins in a heap, Mr. Money in the Bank @_Theory1 cashes in his Money in the Bank briefcase on The Visionary, only to fail when The All-Mighty returns to ruin his match. #WWERaw pic.twitter.com/4J3GKUJotu

— WWE (@WWE) November 11, 2022