La integrante WWE; Natalya, se sometió a una operación de nariz de una lesión que sufrió en el último capítulo de SmackDown.

Natalya recibió un rodillazo de Shayna Baszler que le desvió el tabique. Esto sucedió en la grabación de la marca azul el 28 de octubre pasado, para ser transmitido el 28 de noviembre.

Pese a esto, Nattie siguió compitiendo en eventos no televisados; pero tras una pausa, reveló que se sometió a una cirugía para tratar con la lesión.

I knew Shayna wanted her big break in WWE. Didn’t know it would be my nose. pic.twitter.com/wkWqzDq7if

Horas más tarde, Natalya informó que pasó por el quirófano y todo salió bien.

We moved my dislocated nose back to the center of my face where it belongs!! I love the shape of my nose and it will stay the same, thank goodness! Can finally breathe again🙏 Pain is beauty! LFG! 😂 pic.twitter.com/V6zZTivjHQ

— Nattie (@NatbyNature) November 7, 2022