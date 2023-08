Fue a comienzos de abril cuando Trish Stratus traicionó a Becky Lynch después de perder ambas el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Desde entonces -dejando a un lado los varios segmentos y los enfrentamientos de The Man con Zoey Stark, como el de anoche en Raw– han tenido tres manos a mano televisados, dos en la marca roja y uno en Night of Champions, compartieron también la lucha de escaleras de Money in the Bank, y se vieron las caras también en dos house shows. Y aún les queda enfrentarse en un combate Steel Cage en Payback este próximo domingo.

► Trish Stratus vs. Becky Lynch

¿Es posible que la rivalidad se esté alargando demasiado y sea el momento de pasar a otras cosas? Ni siquiera tenemos que valorarlo con nuestras opiniones personales pues eso mismo es lo que piensa The Quintessential Diva, según le dice a Joshua Axelrod en su reciente entrevista para Post-Gazette.

«Finalmente poner fin a todo el tiempo que [Lynch] ha malgastado en mi vida. Es un desafío. ¿Siento un poco de miedo? Sí. Pero eso es lo que me impulsa. … Voy a demostrarle a Becky que soy la mejor de esta generación al vencer a la mejor de su generación. Hemos tenido una buena racha y ha sido muy divertido. Pero ha sido un poco largo. Estoy lista para avanzar, hacer otras cosas y cruzar caminos con otras personas«.

Pero no debemos tomar estas palabras como que Trish tiene una mala opinión sobre su historia con Becky pues en la misma entrevista la compara con Michael Jordan vs. LeBron James y Muhammad Ali vs. Mike Tyson. Quizá esté exagerando pero no cabe duda de que Stratus ha disfrutado mucho de colisionar con Lynch. Pero es comprensible que quiera tomar otros caminos, tanto por la trama en sí misma como porque está al final de su carrera y seguro que tiene muchos objetivos en cuanto a oponentes que quiere tener antes de colgar las botas definitivamente.