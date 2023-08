La idea de Colt Cabana con Edge en WWE en 2008

Colt Cabana comparte la idea nunca realizada que tuvo para Edge, Curt Hawkins, Zack Ryder y Mick Foley cuando trabajaba en WWE en 2008 en una reciente aparición en el pódcast Developmentally Speaking. El ahora productor de AEW había firmado con la compañía McMahon como talento en desarrollo en 2004 y fue despedido en 2009. No hay mucho que pueda destacarse de estos años pero sin duda hubiera sido magnífico para él el haber tenido la oportunidad de contar la historia que tenía pensada.

► La idea de Colt Cabana

«Oh, mi mayor oportunidad, la que pensé que tendría más éxito, fue cuando Edge y Foley acababan de regresar. Sabía que Foley no quería un calendario a tiempo completo, así que propuse una serie de seis hombres con Edge y los Edgeheads, que son Hawkins y Ryder, contra mí. Esto fue antes de que Kizarny subiera. Seríamos los tres Rostros de Foley: Mick como Mick, yo como Dude Love y Kizarny como Cactus Jack. Mi idea era que nosotros lucháramos los combates completos. Ellos no tendrían que hacer nada en los eventos en vivo. Haríamos todo el trabajo. Ellos solo entrarían para el relevo y de esa manera, seguiríamos presentándolos como las grandes estrellas, pero nosotros seríamos su apoyo.

«Siempre me entristeció no haber tenido la oportunidad de proponérselo a Mick. Hawkins y Ryder se lo propusieron a Edge antes de presentárselo a la dirección, y a Edge le gustó. Así que él fue a la dirección y luchó por ello. Escucha, los luchadores en desarrollo proponíamos ideas por todas partes, todo el tiempo. Hubo tantas propuestas. Diría que el 99% ni siquiera fue escuchado. Así que si esa idea hubiera llegado a oídos de Mick, y yo conocía a Mick, era un amigo mío, simplemente no había tenido la oportunidad de decírselo aún, y creo que si le hubiera hablado de ello, lo hubiera considerado. Pero la idea quedó en el olvido y nunca se concretó«.