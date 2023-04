En el reciente Monday Night Raw, Trish Stratus atacó traicioneramente a Becky Lynch tras perder ambas el Campeonato Femenil de Parejas WWE contra Raquel Rodriguez y Liv Morgan. Stratus entró en reemplazo de Lita luego de que esta fuera atacada misteriosamente solo unos minutos antes de su desafío, movimiento que fue aprobado por Adam Pearce.

► Trish Stratus se considera “la chica mala”

Recordemos que Liv Morgan terminó venciendo a Trish Stratus con el toque de espaldas, e inmediatamente después de eso, la miembro del Salón de la Fama WWE atacó a Becky Lynch, sorprendiendo a los fanáticos de todo el mundo, o no a todos, ya que horas antes habíamos indicado que “lo verdaderamente sorprendente fue que unieran fuerzas”.

Luego de los eventos ocurridos en Raw, Trish Stratus no concedió una entrevista tras bastidores, en donde se le preguntó por sus acciones. No obstante, la miembro del Salón de la Fama de la WWE recurrió a su cuenta de Twitter y subió un video de ella caminando mientras sonaba la canción de fondo “I’m The Bad Guy” de Billie Eilish.

Al parecer, Trish Stratus simplemente se considera a sí misma la mala y no cree que sea necesaria ninguna otra razón. Habrá que ver cómo se desarrolla la historia en torno a ella, Becky Lynch y Lita, quienes casualmente habían formado equipo en WrestleMania 39 para derrotar a Damage CTRL. Ahora, todo apunta a un enfrentamiento entre The Man y la líder de la Stratusfaction en SummerSlam 2023.