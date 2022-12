Sting se sometió a importante cirugía

Este pasado 2 de diciembre se cumplieron dos años ya del memorable debut de Sting como «All Elite». Un momento que más allá del hecho en sí de la presencia del gladiador sobre un producto rival de WWE casi veinte años después, resultó sorpresivo por avanzar que «The Icon» aún no estaba acabado como competidor.

Y tanto que no lo estaba. ¿Quién hubiera imaginado que un veterano de 63 primaveras, con una estenosis espinal cervical como motivo de su retiro anunciado en 2016, seguiría lanzándose en plancha desde alturas que muchos gladiadores jóvenes temen?

Pero resulta notorio que desde mediados del presente año, las apariciones de Sting en AEW se han visto espaciadas más que de costumbre, si bien su total de combates en 2022 ya superó al total de 2021, con el último acaecido durante Full Gear.

► Un Sting mejorado para 2023

Y ahora conocemos el presunto motivo de que Sting haya reducido sus compromisos competitivos en los últimos meses. Ante los micrófonos del podcast ‘The K&C Masterpiece’, el ex Campeón Mundial de Peso Completo WCW confesó haber pasado por el taller de chapa y pintura recientemente.

«Tuve una operación. Fue ahora hace seis o siete semanas. Básicamente, un repaso en mis rodillas muy viejas».

Este miércoles precisamente se celebrará nueva edición de Winter Is Coming, y quizás Sting haga acto de presencia al menos mediante una promo grabada que venda nueva rivalidad.

Lo que sí sabemos es que Sting luchará junto a The Great Muta y Darby Allin en la despedida del alter ego de Keiji Mutoh el próximo 22 de enero en el evento The New Year de NOAH.