Darby Allin luchará en el adiós de Great Muta

El luchador de All Elite Wrestling, Darby Allin será parte de la lucha de despedida de The Gret Muta.

Esta noticia se dio a conocer en el curso del evento de Pro Wrestling NOAH, «The Best 2022» donde se anunció que, tal como el legendario Sting sugirió, Allin se integrará a la tercia que conformarán con el propio Sting y The Great Muta.

La lucha tendrá lugar el 22 de enero de 2023 en el Yokohama Arena en la función «Bye-Bye – Great Muta Final», siendo el último combate del alter ego malvado de Keiji Muto. Además es la presentación de Allin en Japón.

La gira de despedida de Muta incluya una lucha especial contra la súper estrella de WWE, Shinsuke Nakamura, el 1 de enero en la función de Año Nuevo de NOAH y luego su colaboración en tercias con Sting y Allin el 22 de enero antes de su último lucha en febrero en el Tokyo Dome.

#BREAKING Great Muta will team with @Sting & @DarbyAllin in his RETIREMENT MATCH on 22 January!

Opponents to be announced!

Watch LIVE on @FiteTV & #wrestleUNIVERSE #noah_ghc #AEW @AEW pic.twitter.com/FOz9sd6L4f

— Pro Wrestling NOAH Global (@noahglobal) November 23, 2022