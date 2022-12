Asuka insinúa que se tomará un tiempo fuera de WWE

Asuka lleva bastante tiempo perdida por la programación de WWE. En 2022 no ha hecho mucho, ni siquiera su breve reinado como Campeona de Parejas tuvo ningún significado. La compañía no termina de saber qué hacer con ella después del éxito que tuvo en años pasado. Ni rastro queda de la luchadora que era en NXT, cuando no había nadie que pudiera derrotarla. Pero el talento sigue ahí así que solo haría falta una buena idea para empezar a darle la vuelta a su situación. Y quizá un mánager que hable por ella para que pueda enfocarse en los encordados.

► Asuka, ¿un tiempo fuera de WWE?

Pueden hacer muchas cosas que la «Emperatriz del Mañana», aunque lo que sea lo siguiente para ella tendrá que esperar, o eso parece, después de que ella misma insinuara que se tomará un tiempo fuera de acción. Esto en un reciente publicación en redes sociales después de perder ante Rhea Ripley esta pasada noche en Monday Night Raw. Cabe mencionarse que la guerrera de Japón llevaba unas semanas dando a entender que iba a cambiar de personaje. Así que quizá esta ausencia sea justamente para preparar eso y volver con algo diferente a lo de hasta ahora.

I'll be on a trip for a while. — ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) December 13, 2022

«Estaré en un viaje por un momento«.

Por otro lado, teniendo en cuenta que no está lesionada, probablemente no pase demasiado tiempo lejos de los encordados y se trate únicamente de unas semanas, lo necesario para lanzar algunas viñetas y armar bien el plan para su nuevo personaje. Aunque todo esto es importante aclarar que de momento es pura especulación.