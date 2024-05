Tras su salida de AEW, además de estar de aventura por al escena independiente, Mike Santana volvió a TNA para enfrentar y vencer a Steve Maclin en Rebellion. El exCampeón Mundial acaba de renovar su contrato y una derrota no es una buena noticia, menos aún en su persecución de recuperar el título, pero está contento por su nuevo compañero de vestidor, quien antaño más que brillar en solitario formó con Ortiz uno de los equipos más importantes de la compañía.

► Steve Maclin de Mike Santana

«Fue una sorpresa para mí, en verdad. Sabía que había pedido un combate, pero esperaba que fuera alguien del equipo que ya conociera. Resultó ser un enfrentamiento nuevo y fresco en Rebellion. Siempre es positivo ver caras nuevas, sobre todo cuando son caras conocidas que emprenden una carrera en solitario.

«En muchos aspectos, tenemos experiencias bastante similares: ambos hemos lidiado con un montón de problemas en la vida y los hemos superado, ya sea que estuvieran dentro o fuera de nuestro control, y los hemos resuelto.

«Y ahora, aquí está él, llegando para mostrarle al mundo quién es. Y vaya si lo hizo, me dejó sin palabras. No fue el resultado que esperaba, pero le doy crédito por tener el coraje de salir ahí afuera. Fue un momento emocionante en el que participar desde mi perspectiva, porque he estado en sus zapatos. Salir frente a una audiencia nueva, aunque ya conocieran quién era antes, sigue siendo un desafío. Siempre tienes esos pensamientos en tu cabeza: ‘¿Recuerdan quién soy? ¿Les importará?’ Esos sentimientos te invaden. Incluso verlo caer del balcón mientras intentaba animar a la multitud me hizo sonreír. Fue maravilloso verlo emocionado, sentirlo y disfrutar del momento.»