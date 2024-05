Sin duda alguna, Kenny Omega es un gran luchador, uno de los mejores del tiempo moderno, y algún día podrá decirse que será incluido al Salón de la Fama de alguna empresa o de alguna región, en caso de que AEW cree su propio Salón de la Fama.

Pero, Omega también ha pensado en qué luchadores creería o quisiera él que lo podrían inducir a algún Salón de la Fama en distintas regiones del mundo. Lo hizo respondiendo a una pregunta de un fan que le cuestionó que quién creía que lo induciría a él a algún Salón de la Fama. Este respondió y se explayó un poco más en la respuesta.

► Kenny Omega habla de inducciones que haría él al Salón de la Fama

«Supongo que depende del tipo de Salón de la Fama que sea, porque si se celebrara en Japón, obviamente tiene que ser Kota Ibushi. Ibushi tiene que ser el primero en hacerlo, no hay forma de que no pudiera… No podría no tener a Ibushi para que me induzca en ese momento.





«Si fuera incluido en un Salón de la Fama ubicado en América del Norte, tiene una gran cantidad de personas con las que ha hecho conexiones a lo largo de los años que serían una excelente opción. Por ejemplo, el miembro del Salón de la Fama de WWE Kurt Angle, así como mi amigo de toda la vida, Sami Zayn. ¿Mencionaste a The Young Bucks? ¡No! ¡Esos son chicos malos!»

Recordemos que Omega ya fue inducido al Salón de la Fama del Wrestling Observer Newsletter en el año 2020, que aunque es un hito y un premio con mucho reconocimiento, pues no tiene en sí una ceremonia de inducción en la vida real.