Fue crítico este autor hacia la decisión creativa tomada por TNA para el estelar de Rebellion el pasado sábado. Allí, Nic Nemeth no conquistó el título mundial varonil, Moose retuvo y Matt Hardy hizo su retorno posicionándose como nuevo retador. Y ayer, este suceso tuvo continuidad en AXS TV.

La previa del capítulo lo dejaba claro: TNA se encamina hacia Under Siege, su próxima gran cita, que de tan inminente (3 de mayo), ya estrenó su cartel con cinco combates confirmados.

Chaos erupts as Myers targets @ryrynemnem on the floor! @TheMooseNation takes advantage of the distraction, blindsiding @NicTNemeth with the TNA World Title! #TNAiMPACT pic.twitter.com/xH8NteIw1v