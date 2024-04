Steve Maclin da detalles de su renovación con TNA

Steve Maclin ha decidido renovar su contrato con TNA. No ha sido una sorpresa la noticia pues en esta compañía es donde el veterano ha encontrado su casa en la lucha libre profesional. Quizá pudieron haber ciertas dudas cuando su esposa, Deonna Purrazzo, se fue de la misma hacia AEW. Mientras hablaba recientemente en In The Weeds with Jeremy Lambert, Joeal Pearl, and Sean Ross Sapp el que fuera Campeón Mundial de la «Impact Zone» dio unos cuantos detalles de su continuidad.

► Renovación con TNA

«Hasta el momento, estoy renovado con TNA. Esa es la gran noticia. Como mencioné en Rebellion, hemos estado negociando durante meses, intercambiando ideas y demandas. Ha sido un proceso prolongado. Incluso cuando Scott D’Amore estaba allí, hace aproximadamente un año, estábamos tratando de trazar nuevos planes y extender mi contrato con TNA. Ahora, con el relanzamiento de la marca, sentí que era el momento adecuado para volver a firmar con TNA. Tengo libertad creativa y hay muchos asuntos pendientes en la compañía, especialmente enfrentarme a diversos oponentes. Estoy emocionado por el futuro con TNA».

► Sin Scott D’Amore

«Principalmente, he tenido conversaciones con Ariel y Anthony. Trabajamos juntos en la parte creativa y también con Tommy Dreamer y Gail Kim en relación con los talentos. Ariel y yo estamos en la misma página sobre mis objetivos y el futuro de TNA, que me incluye a mí. Quiero que TNA sea mi hogar, al menos por un tiempo predecible, aunque no puedo decir cuánto«.

► Peticiones

«Por supuesto, pedí un aumento salarial [risas]. También valoro mucho la libertad creativa que tengo y la oportunidad de expresar mi opinión. Creo que he demostrado a la gerencia de TNA que puedo adaptarme a cualquier situación».

► El final de su contrato anterior

«Mi contrato expiraba el 31 de mayo. No puedo decir que haya sido una interferencia en el contrato, pero sí hubo algunas conversaciones con otras partes. Es natural explorar opciones y ver qué es lo mejor para uno mismo. Sin embargo, tengo muchos objetivos pendientes en TNA y mucho trabajo por hacer. La decisión de renovar fue fácil, especialmente porque desde hace un año quería prolongar mi contrato».