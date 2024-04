Montez Ford celebra 9 años en la WWE

Montez Ford echa la vista atrás mientras festeja que lleva nueve años siendo una Superestrella de la WWE. Lo hace con una publicación en redes sociales en la que comparte con todos cómo se veía en 2015, cuando daba sus primeros pasos en la compañía en el Centro de Rendimiento. Repasa también su alianza con Angelo Dawkins en The Street Profits y que juntos fueron Campeones de Parejas NXT, Campeones de Parejas Raw y Campeones de Parejas SmackDown. Y su actual facción, The Pride, con Bobby Lashley y B-Fab.

► Montez Ford, 9 años en la WWE

«ABRIL DE 2015 -> ABRIL DE 2024

Gracias WWE por permitirme vivir mi sueño durante los últimos 9 años. Cuando firmé con WWE por primera vez, no tenía experiencia en lucha libre.

Y puedo decir con seguridad que estos últimos 9 años han sido el mejor momento de mi vida. Mi familia, mis hijos, todos han sido testigos de los cambios, el crecimiento, los altibajos. He perdido peso, he encontrado buenos peluqueros.

Algunas personas me han preguntado y me han dicho: «¿Qué has logrado últimamente?» «Deberías haber avanzado más en tu carrera», «No has hecho nada desde que estás aquí excepto ser el esposo de Bianca». —-

Sí, ¿y qué, ¿no casarías a alguien como ella?! jaja

Prefiero ver el lado positivo de las cosas. Mantén a DIOS primero y PONTE A TRABAJAR DURO.

Revisa mis logros, yo/nosotros hemos estado haciendo esto durante un buen tiempo, y me complace informarles a todos ustedes…

¡ESTAMOS APENAS EMPEZANDO!

-Tezzi».

Nueve años a todas luces fantásticos para Montez Ford. No olvidemos que dentro de todos sus éxitos ha logrado consolidarse, en especial en la división de equipos, pero también se llevan años hablanod de la posibilidad de que sea una estrella individual algún día. Además, ha tenido su propio reality show con su esposa, Bianca Belair.