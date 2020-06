Stardom: "Stardom is Again" El retorno a la actividad

El recinto del Shin-Kiba 1st RING se engalanó con la función "Stardom is Again" de la empresa femenina Stardom y que marcó su retorno a la actividad en la era post Coronavirus.

Por primera vez desde el 24 de marzo y cuatro semanas después de la muerte de Hana Kimura, Stardom regresó hoy con un espectáculo para los miembros del Fan Club, quienes impusieron un récord en la compra de boletos, ya que el día que se pusieron a la venta por internet, se agotaron en cinco minutos.

Al comienzo del evento se dio el toque de los 10 gong en honor a Hana Kimura. En el primer combate, Rina ganó con el movimiento final de Kimura, la Hortensia (Ground Octopus Hold).

► "Stardom is Again"

Jungle Kyona hizo además una declaración a los aficionados diciendo que no había podido regresar al ring después de los eventos de las últimas 4 semanas por lesión.

En mano a mano especial, Konami dio cuenta de Natsuko Tora, cuando ésta última fue descalificada por intentar ahorcar a su rival con una cadena.

En choque de parejas entre elementos de Queen Quest, Momo Watanabe y AZM contra Utami Hayashishita y Saya Kamitani concluyó sin ganadoras tras 20 minutos de refriega.

Himeka Arita, quien dejó la empresa Actwres girl'Z el 31 de marzo, fue presentada como nueva integrante de Donna del Mondo. Su participación en la lucha final no se anunció previamente, por lo que las rivales en turno (Mayu Iwatani, Tam Nakano y Starlight Kid) se reforzaron con Saya Iida. Donna del Mondo se llevó la victoria justamente de la mano de Arita con un Argentine Backbreaker sobre Iida.

Los resultados completos son:

Stardom "Stardom is Again ~ FC "MY STARDOM" MEMBERS ONLY", 21.06.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 100 Espectadore

1. 3 Way Match: Rina venció a Natsu Sumire y Hina (8:55) con la Hydrangea sobre Hina.

2. DEATH Yama-san derrotó a Saki Kashima (5:11) con un Cross Kneelock.

3. Konami venció a Natsuko Tora (9:25) por DQ.

4. Momo Watanabe y AZM vs. Utami Hayashishita y Saya Kamitani - finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

5. Giulia, Syuri, Maika y Himeka Arita derrotaron a Mayu Iwatani, Tam Nakano, Starlight Kid y Saya Iida (23:28) con un Argentine Backbreaker de Arita sobre Iida.