Dramatic Dream Team (DDT) presentó "DDT TV Show! #7", un episodio más de sus eventos a puerta cerrada pero ahora en el Shinjuku FACE, donde se disputaron dos títulos.

Antes del arranque de los combates, se anunció que la serie anual de Beer Garden se llevará a cabo este año bajo un horario reducido, del 30 de julio al 1 de agosto.

► "DDT TV Show! #7"

Con la participación de siete luchadores, se puso en juego el Campeonato Iron Man Heavy Metal. Danshoku Dino llegó con el cinturón, pero se anunció un pequeño cambio en las reglas. El cinturón se otorgaría al ganador del combate; así que cuando Dino fue eliminado a mitad de la lucha por MAO y Shunma Katsumata, ésta no contó como cambio al título. El último luchador que quedó sobre el ring fue Antonio Honda, quien se proclamó nuevo monarca.

Repentinamente, Danshoku Dino volvió al ring siguilosamente y se colocó atrás de Honda, para llevarlo al toque de espaldas y recuperar el título.

En duelo de tercias, se enfrentaron Disaster Box (Toru Owashi, Naomi Yoshimura y Kazuki Hirata) y All Out (Konosuke Takeshita, Akito y Yuki Iino). Fue la primera aparición de Hirata en un evento de la serie DDT TV Show, aunque su apoyo no fue definitivo y cayó ante Iino

Siguió un mano a mano especial entre Yuki Ueno y Mad Paulie, pero cuando el primero estaba por llevarse el duelo, Nobuhiro Shimatani intervino y lo detuvo, ya que Ueno lanzó una silla y golpeó al réferi.

Makoto Oishi logró su objetivo de una lucha ante Jun Akiyama. Mizuki Watase estaba en la esquina de Akiyama. Éste último no tardó en imponerse. Tras la lucha, Akiyama y Oishi se iban a dar la mano cuando All Out entró al ring. Konosuke Takeshita desafió a Akiyama a una lucha de tercias. El veterano luchador aceptó el desafío y dijo que contará con el apoyo de Oishi y Watase.

Por primera vez se unieron HARASHIMA y Chris Brookes, quienes batallaron ante DAMNATION (Daisuke Sasaki y Soma Takao). Desde el inicio de la lucha, Sasaki se fue sobre Brookes. Este encuentro fue la antesala por la lucha del Campeonato Universal DDT y DAMNATION se llevó el triunfo y Sasaki se burló de Brookes.

En el turno estelar, la sociedad #DAMNHEARTS (Tetsuya Endo, T-Hawk y El Lindaman) expusieron por tercera ocasión el Campeonato de Tercias KO-D, ante Eruption (Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi y Saki Akai). El Lindaman intentó tomar ventaja sobre Saki Akai, pero el fortachón Higuchi la apoyó y ella salió bien librada. Al final, Higuchi se hizo cargo de Endo y T-Hawk, mientras que Sakaguchi castigó a Lindaman y el propio Higuchi lo llevó al toque de espaldas. Así Eruption se proclamaron nuevos monarcas.

Eruption celebraba su victoria cuando Hisaya Imabayashi les informó sobre su primera defensa. Será en el Korakuen Hall el 23 de julio contra un equipo por determinar. También dijo que Akai tendrá oponente final en la serie Okibariyasu; se trata de Meiko Satomura. Akai contra Satomura será el evento principal el 3 de julio.

Los resultados completos son:

DDT "DDT TV SHOW! #7", 20.06.2020

Shinjuku FACE

Asistencia: 127 Espectadores

1. Hideki Okatani venció a Keigo Nakamura (6:59) con un Double-Arm Suplex.

2. Iron Man Heavy Metal Title Battle Royal: Antonio Honda derrotó a Danshoku Dino (c), Shinya Aoki, Shunma Katsumata, MAO, Mizuki Watase y Yukio Naya - conquistando el título.

-. Iron Man Heavy Metal Title: Danshoku Dino venció a Antonio Honda (c) con un Schoolboy - conquistando el título.

3. DISASTER BOX vs. ALL OUT!: Konosuke Takeshita, Akito y Yuki Iino derrotaron a Toru Owashi, Naomi Yoshimura y Kazuki Hirata (10:57) con un Spear de Iino sobre Hirata.

4. Yuki Ueno vs. Mad Paulie - Finalizó sin decisión (9:05), cuando Nobuhiro Shimatani intervino.

5. Jun Akiyama venció a Makoto Oishi (10:20) con un Exploider.

6. Daisuke Sasaki y Soma Takao derrotaron a HARASHIMA y Chris Brookes (10:36) con La Mistica-Style Crossface Lock de Sasaki sobre Brookes.

7. KO-D 6 Man Tag Team Title: Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi y Saki Akai vencieron a Tetsuya Endo, T-Hawk y El Lindaman (18:16) con la Goten de Higuchi sobre Lindaman - conquistando el título.