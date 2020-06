La empresa Stardom anuncia el regreso a la actividad

La empresa femenina Stardom anuncia el regreso a la actividad luego de una pausa de dos meses y medio. Esta reactivación se dará con el evento "Stardom is again".

La buena nueva fue informada por la propia empresa mediante un comunicado publicado en su página oficial y difundido a través de sus redes sociales. La función tendrá lugar el 21 de junio en el Tokyo Shin-Kiba 1st RING y con un número reducido de aficionados. De esta manera, Stardom se suma a otras empresa que ya ofrecen eventos una vez que se ha levantado el estado de emergencia por el Covid-19 en Japón.

"Stardom regresa el domingo 21 de junio en el Shin-Kiba 1st Ring con el evento titulado "STARDOM is again". La semana pasada, las luchadoras y el personal de Stardom se sometieron a pruebas de anticuerpos y el médico las autorizó a trabajar considerando que no hay problemas en su condición de salud. Las medidas de prevención anti coronavirus se implementarán en el lugar. Debido a la situación actual del coronavirus, hay asientos limitados disponibles. Las entradas se otorgarán por orden de llegada y saldrán a la venta el miércoles 17 de junio a las 10 a.m. solo para miembros del Club de Fans Oficial, 'My Stardom'.

"La cartelera se dará a conocer el día del evento. La función estará disponible totalmente en la plataforma Stardom World ela semana posterior a su realización. Debido al espacio limitado en el lugar, no se establecerán homenajes florales para Hana Kimura. Por favor, esperen a la ceremonia conmemorativa. Las pautas para asistir al evento se enumerarán en nuestro sitio web con un enlace proporcionado".