Hace varios meses, WWE anunció la cancelación de sus siguientes grabaciones de NXT UK, que se iban a llevar a cabo en los meses de abril, mayo y junio, debido al decreto de una cuarentena obligatoria en el Reino Unido, debido a la pandemia del COVID-19. Dicha medida fue recientemente extendida hasta el mes de julio, cuando se anunció la cancelación de los eventos que se iban a llevar a cabo en Escocia los días 24 y 25 del próximo mes.

Y por si fuera poco, el movimiento #SpeakingOut ha llegado, y conocimos de con nuevas acusaciones o despidos de luchadores de compañías como WWE, AEW y varias independientes debido a la mala conducta sexual. Tras los más recientes despidos de El Ligero y Travis Banks, la nube que se cierne sobre NXT UK podría ser mucho más oscura de lo que se piensa, ya que se ha rumorado inclusive un posible cierre de operaciones en el Reino Unido.

A pesar de las circunstancias, recientemente se pudo conocer de que NXT UK no será cancelado por WWE en el corto plazo. Aparentemente, la compañía estaría pensando en algún plan, ya que Dave Meltzer informó que WWE estará haciendo un "anuncio importante" con respecto a la marca británica para este martes 30 de junio.

No está claro qué anunciará WWE para NXT UK. Meltzer señaló que "dado el momento, podría ser cualquier cosa, desde establecer y enfatizar un nuevo código de conducta". Tuvieron que despedir a El Ligero y Travis Banks debido a las acusaciones que surgieron como parte del movimiento Speaking Out.

Las superestrellas de NXT UK no gozan de un gran salario, por lo que no sería un gran gasto mantenerlos mientras esperan que la situación del COVID-19 se mejore en el Reino Unido. Inclusive, Gary Cassidy de Sportskeeda mencionó a través de su cuenta de Twitter que el plan tentativo de la WWE en el futuro es que NXT UK comience a grabar espectáculos de arena sin público en aproximadamente dos meses.

I’ve had several people asking NXT UK.

Last month, I reported on how talents were “working from home” and that there was a plan to tape content when safe to do so.

A couple of weeks ago, I was told there’s a tentative plan to tape empty arena shows within roughly two months...

— Gary Cassidy (@WrestlingGary) June 28, 2020