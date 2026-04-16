Stardom: Resultados «Stardom in Hamamatsu 2026»

La empresa femenina Stardom llegó al Act City Hamamatsu con la función «Stardom in Hamamatsu 2026«.
Siguió el torneo de novatas con la lucha entre Akira Kurogane y Matoi Hamabe, Luego de doce minutos de intensa refriega, Kurogane logró su pase a la siguiente ronda.
Kikyo Furusawa, Maki Ito, Rian y Tabata integraron un poderoso equipo que superó a Anne Kanaya y Cosmic Angels (Aya Sakura, Natsupoi y Saori Anou). Tras el duelo, Itoh y Natsupoi se confrontaron.
La estelar fue una lucha de seis contra seis donde HATE (Fukigen Death, Konami, Natsuko Tora, Rina, Ruaka y Saya Kamitani) no tuvieron contemplaciones con Cosmic Angels (Sayaka Kurara y Yuna Mizumori), Neo Genesis (AZM y Miyu Amasaki) y STARS (Hanan y Momo Kohgo).
Los resultados completos son:
Stardom «STARDOM IN HAMAMATSU 2026 APR.», 05.04.2026
Act City Hamamatsu Exhibition Event Hall
777 Espectadores
1. Bea Priestley y Yuria Hime vencieron a Ami Sohrei y Lady C (7:59) con un Schoolboy de Priestley sobre Lady C.
2. 3 Way Battle: Mei Seira venció a Xena y Ema Maishima (5:14) con la Nagareboshi sobre Maishima.
3. Maika y HANAKO vs.. Suzu Suzuki y Itsuki Aoki – finalizó en doble conteo fuera – (4:20).
4. Syuri, Saki Kashima, Hina y Ranna Yagami vencieron a Saya Iida, Starlight Kid, Hazuki y Waka Tsukiyama (9:12) con un Super Hot de Kashima sobre Tsukiyama.
5. Rookie de Stardom 2026 – Round 1: Akira Kurogane venció a Matoi Hamabe (12:12) con un Yokubari*Lock.
6. Maki Itoh, Kikyo Furusawa, Rian y Tabata vencieron a Natsupoi, Saori Anou, Aya Sakura y Anne Kanaya (14:19) con un Pulpo Guerrero de Tabata sobre Kanaya.
7. Saya Kamitani, Natsuko Tora, Konami, Ruaka, Rina y Fukigen Death★ vencieron a Hanan, AZM, Miyu Amasaki, Sayaka Kurara, Yuna Mizumori y Momo Kohgo (12:48) con la Buzzsaw Kick de Konami sobre Hanan.