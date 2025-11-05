Stardom: Resultados «Crimson Nightmare 2025» Saya Kamitani imparable

El Ota City General Gymnasium fue el escenario donde Stardom presentó su función «Crimson Nightmare 2025» con cuatro campeonatos en juego.

► «Crimson Nightmare 2025»

Stardom anunció que Supreme Fight in Osaka 2026 se transmitirá por PPV desde el EDION Arena Osaka el 7 de febrero. Esta es la primera vez desde el 14 de septiembre de 2024 y Namba Grand Fight (con una asistencia de 1407 personas y cuyo evento principal fue Tam Nakano vs. Maika por el Campeonato Mundial de Stardom) que Stardom organiza un espectáculo en este recinto.

Tras el combate en triple amenaza por equipos de 15 luchadoras, Risa Sera hizo una aparición sorpresa para preguntarle a Suzu Suzuki si sería su última oponente en su espectáculo de despedida el 12 de enero en el Korakuen Hall.

Mei Seira consiguió nueve defensas exitosas del Campeonato High Speed, doblegando a Hazuki, lo que la sitúa por encima de Hazuki en la lista de todos los tiempos, y en segundo lugar, igualada con Mayu Iwatani. Hazuki propuso una revancha contra Mei Seira pero ahora exponiendo el Campeonato Femenino CMLL Japón, que actualmente ostenta.

En el turno semifinal, Konami se convirtió en Campeona Wonder of Stardom tras su sexto intento, siendo este su primer título individual en la compañía. El reinado de Starlight Kid finalizó tras 309 días, el sexto más largo en la historia del cinturón, con seis defensas exitosas.

En la lucha estelar, Saya Kamitani dio cuenta de Momo Watanabe para defender el Campeonato World of Stardom y el Campeonato Femenino STRONG. Tras el combate, tanto Syuri como Saori Anou se dirigieron al ring. Syuri exigió una lucha por el título doble: el Campeonato Femenino IWGP y el Campeonato Femenino NJPW STRONG de Kamitani en Wrestle Kingdom 20. Mientras tanto, Saori Anou retó a Saya por el Campeonato World of Stardom en el Ryogoku Kokugikan el 29 de diciembre en Dream Queendom 2025, Kamitani aceptó ambos retos.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM CRIMSON NIGHTMARE 2025», 03.11.2025

Ota City General Gymnasium

2,467 Espectadores

1. 4 Way Battle: Rian venció a Ranna Yagami, Kikyo Furusawa y Fukigen Death★ (6:18) por Pinfall sobre Fukigen.

2. 3 Way Battle: Natsupoi, Saori Anou, Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Syuri, Ami Sohrei, Hina Lady C y Kiyoka Kotatsu y a Suzu Suzuki, Rina Yamashita, Itsuki Aoki, Akira Kurogane y Ema Maishima (11:33) con un Special Pottering de Anou sobre Sohrei.

3. AZM y Miyu Amasaki vencieron a Waka Tsukiyama y HANAKO (8:21) con la Azumi Sushi de AZM sobre Tsukiyama.

4. Saya Iida, Momo Kohgo y Bea Priestley vencieron a Natsuko Tora, Ruaka y Rina (9:55) con un Plan Bea de Priestley sobre Rina.

5. Special Singles Match: Bozilla venció a Saki Kashima (11:29) por Submission (Powerbomb Setup).

6. High Speed Title: Mei Seira (c) venció a Hazuki (10:58) con la Checkmate (9th defense) defendiendo el título.

7. Wonder of Stardom Title: Konami venció a Starlight Kid (c) (21:15) por detención arbitral (Final Lancer) – Conquistando el título.

8. World of Stardom Title y STRONG Women’s Title: Saya Kamitani (c) venció a Momo Watanabe (21:31) con un Revolution-Style Star Crusher defendiendo los títulos.