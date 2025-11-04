Hijo del Santo, doble función de despedida en Londres

El luchador mexicano Hijo del Santo continúa con su gira de despedida y el fin de semana llegó a Europa para unas presentaciones especiales en dos grandes ciudades con una producción completamente independiente.

► Hijo del Santo llegó a Londres con su gira de despedida

El tradicional recinto del York Hall lució pletórico, donde el hijo del Enmascarado de Plata presentó un interesante cartel que se vio complementado con música mexicana, en un ambiente emotivo que llamó mucho la atención del público londinense.

El contingente mexicano que acompañó a Hijo del Santo estuvo integrado por una pléyade de estrellas de la escena independiente, como: Ludark Shaitan, Julissa, Bobby Lee Jr., Hijo de LA Park, Puma King, Tigre Blanco, Ciclón Ramírez Jr. entre otros, quienes se brindaron a fondo.

Hijo del Santo, sumamente emocionado, fue el protagonista de la batalla estelar, donde al lado de Santo Jr. se impusieron a la dupla de El Hijo de Fishman y El Texano Jr.

Los resultados completos son:

Todo X El Todo «La Ultima Batalla Hijo Del Santo», 31.10.2025

York Hall, Londres, Reino Unido

Asistencia: 900 Espectadores

1. Fabio Ferrari, Guillermo Vernal y Matador vencieron a Jalapeño Lopez, Kassius y Salamander.

2. Ludark Shaitan venció a Julissa.

3. Bobby Lee Jr., El Hijo de LA Park y Puma King vencieron a Ciclón Ramírez Jr., Redimido y Tigre Blanco

4. El Hijo del Santo y Santo Jr. vencieron a El Hijo de Fishman y El Texano Jr. por DQ.

Al día siguiente, el recinto de York Hall tuvoun lleno completo y en una emotiva función, Hijo del Santo se despidió del York Hall y de los aficionados londinenses (fue grato ver un nutrido grupo de niños) que siempre lo recibieron con cariño. Esta despedida no fue la excepción y el legendario luchador fue arropado por el aplauso de los fans.

Los resultados completos son:

Todo X El Todo «La Ultima Batalla Hijo Del Santo», 01.11.2025

York Hall, Londres, Reino Unido

Asistencia: 990 Espectadores

1. Jalapeño Lopez, Kassius y Salamander vencieron a Fabio Ferrari, Guillermo Vernal y Matador.

2. Julissa venció a Ludark Shaitan.

3. Redimido y Tigre Blanco vencieron a Bobby Lee Jr. y Puma King.

4. Ciclon Ramirez Jr., El Hijo del Santo y Santo Jr. vencieron a El Hijo de Fishman, El Hijo de LA Park y El Texano Jr.

Es digno hace mención lo que hizo Hijo del Santo ya que en Reino Unido presentó las dos funciónes de lucha libre mexicana más exitosas de 2025, llenando el York Hall y sin ninguna alianza con empresas locales.