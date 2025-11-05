¿Veremos a Edge o Chris Jericho en el retiro de John Cena?

La ruta hacia el enfrentamiento final con John Cena ha iniciado, y el próximo lunes 10 de noviembre se celebrarán las dos primeras luchas del torneo que determinará al último oponente del 17 veces Campeón Mundial: Rusev vs. Damian Priest y Shinsuke Nakamura vs. Sheamus. Otros cuatro nombres se conocerán este viernes en SmackDown, y luego de eso quedarán 8 nombres adicionales, que podría incluir una que otra sorpresa.

► WWE insinúa a propósito la participación de Edge y Chris Jericho

WWE está utilizando todos los recursos a su alcance para que la gira de despedida de John Cena sea inolvidable, incluyendo la posibilidad de que se mencionen nombres que casi con seguridad no podrán confirmar. Precisamente, luego del anuncio en vídeo de Cena en el último Saturday Night’s Main Event, donde hizo un comentario que sugería que los participantes podrían no ser todos talentos exclusivos de WWE, se desató una ola de especulaciones, y los fanáticos inmediatamente relacionaron a los participantes con nombres de AEW como Adam Copeland y Chris Jericho, quienes han mantenido rivalidades históricas con Cena.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer y Bryan Alvarez señalaron que WWE está mencionando deliberadamente a estrellas de AEW para generar expectación. Sin embargo, ambos sostienen que la WWE no tiene muchas esperanzas de conseguir esas apariciones, sobre todo porque Copeland y Jericho todavía tienen contrato con AEW, pero la sola insinuación basta para despertar la nostalgia entre los fanáticos y generar un gran revuelo en las redes sociales.

Aunque las estrellas de AEW no aparezcan en la despedida de Cena, la situación está dando de qué hablar, al igual que la expectativa por conocer quíen será el hombre que lo desafíe en el último combate de su ilustre carrera. Habrá que estar atentos, porque WWE podría estar preparando alguna sorpresa.