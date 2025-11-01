Stardom: Resultados «Nighter In Korakuen» 2 títulos en juego

Stardom se presentó de nueva cuenta en el Tokyo Korakuen Hall con «Nighter In Korakuen«, donde puso en disputa dos títulos.

► “Nighter In Korakuen”

Saya Kamitani y Momo Watanabe manifestaron su descontento con las oportunidades que se les brindaron para preparar su combate antes de Crimson Nightmare. Por lo tanto, exigieron un evento principal exclusivamente de HATE en el próximo show de Chiba, el 1 de noviembre. El presidente Taro Okada accedió y programó el evento principal, con Saya y Momo en equipos rivales.

Tras su victoria en parejas, Miku Kanae le pidió a Sareee que fuera su compañera en la próxima competencia Goddesses of Stardom. Luego, Sareee centró su atención en Natsupoi, y ambas confirmaron que Poi participará en el capítulo IX de Sareee-ISM, que tendrá lugar el 10 de noviembre en Shinjuku FACE.

Tras su victoria sobre Waka Tsukiyama en el combate semifinalista, Mei Seira retó a la excampeona de Alta Velocidad, Hazuki, a un combate por el título en Crimson Nightmare 2025.

En el turno principal, Natsuko Tora y Ruaka lograron la segunda defensa del Campeonato Goddeses of Stardom dominando a Mi Vida Loca (Itsuki Aoki y Rina Yamashita).

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM NIGHTER 2025 IN KORAKUEN OCT.», 27.10.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,220 Espectadores

0. Ranna Yagami y Kikyo Furusawa vencieron a Momo Kohgo y Ema Maishima (7:28) con un Beat Strike de Yagami sobre Maishima.

1. Saya Kamitani, Konami, Momo Watanabe, Rina, Azusa Inaba y Fukigen Death★ vencieron a Starlight Kid, AZM, Miyu Amasaki, Hina, Tomoka Inaba y Kiyoka Kotatsu (13:43) con la Buzzsaw Kick de Konami sobre Kid.

2. Syuri, Saki Kashima, Ami Sohrei, HANAKO y Rian vencieron a Suzu Suzuki, Bozilla, Natsupoi, Aya Sakura y Sayaka Kurara (8:24) con la Kishikaisei de Kashima sobre Sakura.

3. 3 Way Battle: Lady C venció a Saya Iida y Akira Kurogane (9:26) con un Big Boot sobre Kurogane.

4. Sareee y Miku Kanae vencieron a Saori Anou y Yuna Mizumori (12:01) con la Uranage de Sareee sobre Mizumori.

5. High Speed Title: Mei Seira (c) venció a Waka Tsukiyama (10:25) con un Checkmate defendiendo el título.

6. Goddeses of Stardom Title: Natsuko Tora y Ruaka (c) vencieron a Rina Yamashita y Itsuki Aoki (20:26) con una Swanton Bombde Tora sobre Aoki defendiendo el título.