Stardom: «Goddess of Stardom 2022» Final

Fue el Makuhari Messe International Exhibition Center Hall el recinto desde donde Stardom celebró la jornada final de su torneo «Goddess of Stardom 2022«.

► «Goddess of Stardom 2022» Final

Primero se dieron las luchas del Grupo Blue Goddess. AZM y Miyu Amasaki se despidieron con un triunfo ante SAKI y Waka Tsukiyama.

A continuación, Ami Sohrei y MIRAI doblegaron a Hanan y Saya Iida, terminando con 9 puntos.

Hazuki y Koguma hicieron la mala obra a Maika y Himeka y tras derrotarlas, las empataron con diez puntos.

Cerrando el grupo, Nanae Takahashi y Yuu fueron superiores a Natsuko Tora y Ruaka contabilizando once unidades por lo que obtuvieron el primer boleto para la gran final.

Siguieron las definiciones del Grupo Red Goddess. Syuri y Tomoka Inaba no tuvieron contemplaciones ante el equipo más débil del sector. Las de God’s Eye sumaron nueve puntos.

Mayu Iwatani y Momo Kohgo ligaron su sexta victoria ante Saki Kashima y Fukigen Death★ aunque ambas duplas estaban fuera de posibilidades de avanzar.

Momo Watanabe y Starlight Kid propinaron un duro revés a Giulia y Thekla, alejándolas de la clasificación. Las primeras quedaron con nueve puntos y las de DDM con ocho.

Tam Nakano y Natsupoi cayeron ante Utami Hayashishita y Saya Kamitani quedando ambos equipos con diez unidades, pero el resultado entre ellos definió el pase para las segundas.

Y sin dar descanso, inició la gran final. En recia refriega Nanae Takahashi y Yuu combinaron fuerza y experiencia para doblegar a Utami Hayashishita y Saya Kamitani, a pesar de que también ellas desplegaron todo su arsenal.

Tras celebrar su triunfo, Nanae Takahashi y Yuu encararon a las monarcas reinantes, Natsupoi y Tam Nakano. La lucha por el Campeonato Goddess of Stardom se celebrará el 29 de diciembre en el evento «Queendom 2022».

Los resultados completos son:

Stardom «12TH GODDESS OF STARDOM TAG LEAGUE», 04.12.2022

Makuhari Messe International Exhibition Center Hall 11

Asistencia: 731 Espectadores

1. Goddess of Stardom – Blue Goddess: AZM y Miyu Amasaki [4] vencieron a SAKI y

Waka Tsukiyama [2] (6:22) con la Tien Sen de Amasaki sobre Tsukiyama.

2. Goddess of Stardom – Blue Goddess: MIRAI y Ami Sohrei [9] derrotaron a Hanan y Saya Iida [2] (9:13) con la Raiden Shiku de Sohrei sobre Hanan.

3. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Hazuki y Koguma [10] vencieron a Maika y Himeka [10] (10:18) con la Hazukistral de Hazuki sobre Himeka.

4. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Nanae Takahashi y Yuu [11] derrotaron a Natsuko Tora y Ruaka [8] (13:31) con una Refrigerator Bomb de Takahashi sobre Ruaka.

5. Goddess of Stardom – Red Goddess: Syuri y Tomoka Inaba [9] vencieron a Mai Sakurai y Lady C [0] (9:07) con la Buzzsaw Kick de Syuri sobre Lady C.

6. Goddess of Stardom – Red Goddess: Mayu Iwatani y Momo Kohgo [6] derrotaron a Saki Kashima y Fukigen Death★ [4] (5:57) con un Modified Kishikaisei de Iwatani sobre BCS Kashima.

7. Goddess of Stardom – Red Goddess: Momo Watanabe y Starlight Kid [9] vencieron a Giulia y Thekla [8] (8:22) con la Kuro Tora Tenbatsu de Kid sobre Thekla.

8. Goddess of Stardom – Red Goddess: Utami Hayashishita y Saya Kamitani [10] derrotaron a Tam Nakano y Natsupoi [10] (9:17) con un Firebird Splash de Kamitani sobre Natsupoi.

9. Goddess of Stardom – Final: Nanae Takahashi y Yuu vencieron a Utami Hayashishita y Saya Kamitani (20:08) con una Last Ride de Yuu sobre Kamitani.

– Goddess of Stardom 2022 – Clasificación Final:

Red Goddesses:

1. Utami Hayashishita & Saya Kamitani (AphroditE) [10] *

2. Tam Nakano & Natsupoi (meltear) [10]

3. Syuri & Tomoka Inaba (Karate Brave) [9]

-. Momo Watanabe & Starlight Kid (Black Desire) [9]

5. Giulia & Thekla (Mafia Bella) [8]

6. Mayu Iwatani & Momo Kohgo (Peach☆Rock) [6]

7. Saki Kashima & Fukigen Death (We Love Tokyo Sports) [4]

8. Mai Sakurai & Lady C (Mai Fair Lady) [0]

Blue Goddess:

1. Nanae Takahashi & Yuu (7Upp) [11] *

2. Hazuki & Koguma (FWC) [10]

3. Maika & Himeka (MaiHime) [10]

4. MIRAI & Ami Sohrei (The New Eras) [9]

5. Natsuko Tora & Ruaka (BMI2000) [8]

6. AZM & Miyu Amasaki (02line) [4]

7. Hanan & Saya Iida (wing★gori) [2]

8. SAKI & Waka Tsukiyama (Kawild Venus) [2]

* A la final