Solo Sikoa derrotó a Elias y Kevin Owens le aplicó un Stunner

Elias apareció en el ring para honrar a Matt Riddle, quien fue masacrado por The Bloodline la semana pasada, para dejarlo fuera de acción varias semanas (realmente fue suspendido).

Pero antes de eso, pidió el apoyo de Kevin Owens para que estuviera en su esquina en su duelo esa misma noche ante Solo Sikoa; pero éste lo rechazó por toda la historia con Ezekiel, donde buscó demostrar que eran la misma persona.

Fue así que el guitarrista cantó una melodía compuesta por Riddle para hacer el homenaje. Pero la canción no duró mucho, pues finalmente apareció Solo Sikoa junto a Sami Zayn para el combate.

Fue así que ambos luchadores se enfrentaron en un mano a mano donde Sikoa mostró gran fortaleza, pese a los golpes de Elias que fueron bien conectados, Solo consiguió mantener la mayor parte del combate a su favor.

Elias batalló mucho, pero consiguió poner a su rival en predicamento, manteniéndolo a raya por momentos. Pero las cosas no fueron nada sencillas y Solo terminó por llevarse el combate.

Pero una vez terminado el encuentro, Sikoa y Sami estuvieron a punto de atacar con una silla a Elias, pero en eso apareció Kevins Owens para evitar el castigo.

Sin embargo, recordando la rencilla, terminó por aplicarle un Stunner a Elias a quien dejó en la lona.

Kevin Owens letting Elias know how he didn't do this for him. @WWE #RAW #WWERawpic.twitter.com/zZvv6Z5C4O

— Detective Bagabitch (@BrandonSalmon) December 13, 2022