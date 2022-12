Stardom: "Goddess of Stardom 2022" Día 9

El Belle Salle Takadanobaba de Tokio fue el escenario para que Stardom celebrara la novena y penúltima fecha del torneo «Goddess of Stardom 2022».

► «Goddess of Stardom 2022» Día 9

Luego de una lucha donde intervinieron doce luchadoras, Saya Kamitani fue desafiada a un duelo por el Campeonato Wonder of Stardom por Haruka Umesaki de la empresa Diana.

En resultados del torneo, Oedo Tai (Momo Watanabe y Starlight Kid) sumaron siete unidades tras dar cuenta de STARS (Mayu Iwatani y Momo Kohgo).

Enseguida, Donna del Mondo (Himeka y Maika) [10] lograron su quinta victoria ante SAKI y Waka Tsukiyama.

Las poderosas Nanae Takahashi y Yuu superaron a Queen’s Quest (AZM y Miyu Amasaki) contabilizando nueve unidades.

Tras el combates, subió al ring Hikari Shimizu de Actwres girl’Z y retó a AZM a un combate por el Campeonato High Speed.

Cosmic Angels (Natsupoi y Tam Nakano) lograron su quinto triunfo pasando sobre STARS (Mayu Iwatani y Momo Kohgo).

Con las constantes intervenciones de Oedo Tai, Fukigen Death y Saki Kashima doblegaron a God’s Eye (Syuri y Tomoka Inaba) propinándoles un serio descalabro.

Cerrando la jornada, STARS (Hazuki y Koguma) lograron su cuarta victoria ante God’s Eye (Ami Sourei y MIRAI).

Los resultados completos son:

Stardom «12TH GODDESS OF STARDOM TAG LEAGUE», 03.12.2022

Belle Salle Takadanobaba

Asistencia: 408 Espectadores

1. 12 Woman Stardom Rumble: Saya Kamitani venció a Super Strong Stardom Machine con un Star Crusher (16:03). Otros participantes: Saya Iida, Hanan, Utami Hayashishita, Lady C, Hina, Giulia, Thekla, Mai Sakurai, Natsuko Tora, Ruaka y Rina.

2. Goddess of Stardom – Red Goddess: Momo Watanabe y Starlight Kid [7] derrotaron a Mayu Iwatani y Momo Kohgo [4] (8:23) con un Moonsault Press de Kid sobre Kohgo.

3. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Maika y Himeka [10] vencieron a SAKI y Waka Tsukiyama [2] (5:50) con un Crab Hold de Himeka sobre Tsukiyama.

4. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Nanae Takahashi y Yuu [9] derrotaron a AZM y Miyu Amasaki [2] (7:14) con un Diving Body Press de Yuu sobre Amasaki.

5. Goddess of Stardom – Red Goddess: Tam Nakano y Natsupoi [10] vencieron a Mayu Iwatani y Momo Kohgo [4] (8:34) con un Fairial Gift de Natsupoi sobre Kohgo.

6. Goddess of Stardom – Red Goddess: Saki Kashima y Fukigen Death★ [4] derrotaron a Syuri y Tomoka Inaba [7] (7:41) con la Kishikaisei de Kashima sobre Syuri.

7. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Hazuki y Koguma [8] vencieron a MIRAI y Ami Sohrei [7] (10:20) con un Small Package Hold de Koguma sobre Sohrei.