Raw: Iyo Sky venció a Candice LeRae

En la más reciente edición de Raw, y en la cuarta lucha de la noche, se realizó una lucha femenil entre Iyo Sky de Damage CTRL y Candice LeRae, quien viene en rivalidad con el grupo desde hace semanas. Al final, la japonesa logró imponerse y ganar.

La campana sonó y LeRae empezó la ofensiva dando golpes y patadas. Luego, con una desnucadora desde la segunda soga castigó a Sky. Más adelante en el combate, LeRae recibió unas patadas voladoras y fue tirada del esquinero. Cuando intentó subirse al ring, Sky quiso atacarla con una sunset bomb, pero la canadiense logró esquivarla.

Instantes después, LeRae empezó a dominar a Sky, le aplicó una Posion Rana en el suelo y luego, obtuvo una cobertura en dos segundos a su favor. Sky reaccionó con un supléx alemán con puente olímpico para una cuenta en dos a su favor.

El final de la lucha llegó tras 10 minutos y 20 segundos, cuando Sky tiró a LeRae contra la lona luego de esquivar una desnucadora desde las sogas, y le cayó encima con su moonsault para ganar por cuenta de tres.

Iyo Sky vs Candice LeRae, me gusto el combate pero spere más de las 2 por lo talentosas que son, además que Candice modo Face no saque todo su repertorio, al final victoria para Iyo sin interferencia de Damage CTRL y el viernes se enfrentaran a Liv Morgan y Tegan Nox.#WWERaw pic.twitter.com/EMEMn8FD9a

— Luigi714Zapata (@AlexLuigi714) December 13, 2022