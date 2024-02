Channing ‘Stacks’ Lorenzo: «¡Devuelvan el carrito!»

¿Eres de esas personas que no devuelven a su lugar el carrito de la compra? La Superestrella de WWE NXT Channing ‘Stacks’ Lorenzo tiene unas palabras para ti. Y precisamente no está todo lo contento que podría pues la pasada semana perdió el Campeonato de Parejas que tenía con Tony D’Angelo.

► «¡Devuelvan el carrito!»

«Esta situación me tiene furioso. No soporto a estos imbéciles que no pueden devolver sus carritos de compras. Me gustaría simplemente meterlos en el carrito, lanzarlos cuesta abajo y ver cómo un camión de dieciocho ruedas a 80 millas por hora los elimina. ¡Malditos vagos, sacan sus botellas de tres litros de Dr. Pepper, sus papas fritas Doritos sabor Ranch y sus pasteles Little Debbie del carrito y ahora están demasiado cansados para devolverlo! Son los mismos desgraciados que dicen: ‘Este año voy a perder peso. Voy a estar en mejor forma este año’. ¿Ah sí? Apenas estamos en el primer mes. Fuiste gordo en 2023 y seguirás siendo gordo en 2024 porque no puedes tomar una cesta metálica que tiene ruedas y empujarla 50 pies para ponerla en el estante. Espero que puedan desatascar tus arterias cuando llegue el momento. Increíble».

Hasta ahora, siempre creciendo poco a poco, Stacks ha llamado la atención dentro de The Family. Pero ocasionalmente elevó la voz para expresarse más allá, como cuando amenazó a Logan Paul:

«En este momento, estoy viviendo el momento, esto es mi futuro inmediato, pero sabes, observo a todos. Observo a Logan Paul, veo lo que está haciendo. Recuerda, antes de estar en esto, solían decir que era Jake Paul, me gritaban cánticos de Jake Paul por todas partes a donde iba. Creo que mis metas son llegar allá arriba, mostrar al resto del mundo —ya sabes, este tipo entra en mi mundo.

«Estoy trabajando duro aquí fuera, ¡y él entra en mi mundo tratando de quitarme el pan de la boca! Vamos. Resolveremos eso algún día. Puede que sea el Campeón de Estados Unidos en ese momento, tal vez crezca y, quién sabe, tal vez derrote a Roman Reigns. No lo sabemos. Si lo hace, estaré tocando a su puerta.»