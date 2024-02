La razón por la que Maven aún no se pronuncia sobre el escándalo de Vince McMahon

El canal de la ex superestrella de WWE, Maven, palabras más palabras menos está sustentado en las vivencias de una persona que vivió desde adentro lo que pasó en la mencionada compañía.

Recordemos que él estuvo en la empresa desde 2001 a 2005. También que, parte de su gracia es que es un ex luchador hablando de cómo era trabajar en los encordados, no ex guionista, promotor o fanático, cuyos puntos de vista son diferentes.

Pues bien, Maven se sumó a la discusión sobre las acusaciones de acoso sexual que tienen a Vince McMahon fuera del ojo público desde inicios de año.

► Maven se pronuncia sobre las acusaciones a Vince McMahon

Sería en un vídeo de su canal de YouTube, donde él mencionaría por qué espero tanto para pronunciarse sobre el tema.

¿Por qué esperó tanto para hablar de su ex jefe?

«No soy periodista, no soy presentador, nunca seré el tipo que se vuelva viral con noticias. Nunca seré el tipo que dará primicias«.

Aquí es donde Maven insistió que ojalá se sepa el veredicto pronto, por lo nefasto de lo reportado.

«Prefiero hacer algo correctamente en lugar de ser el primero y es por eso que no he querido hablar sobre la situación con lo que está sucediendo con Vince, con lo que está sucediendo con Johnny Ace, con lo que está sucediendo simplemente con la WWE en general.

«Sé cómo es tener prensa negativa, y cuando tuve mi problema años atrás, cuando fui arrestado, la gente decía que tenía miles de analgésicos en mi casa y en ese momento tenía cuatro».

Básicamente su postura se podría resumir en: no quiero emitir mi opinión hasta que un veredicto de inocente o culpable llegue.

Si quieres escuchar lo anterior, dicho por Maven, te dejamos el vídeo.