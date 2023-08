SORPRESA: ¡Akira Tozawa venció a The Miz en Raw!

En la más reciente edición de Raw, y en la cuarta lucha de la noche, vimos un duelo inédito. Akira Tozawa vs. The Miz. El japonés volvió a tener tiempo a nivel individual para él en pantalla, como hace rato no tenía, y logró vencer a Miz.

Y es que antes de la lucha, The Miz hizo una promo en donde se metió con LA Knight, diciendo que era solo la moda del momento y recordando sus logros.

► The Miz no pudo con Akira Tozawa

Miz dijo que Adam Pearce le permitió elegir a su rival para esta noche y el mismo era Akira Tozawa, quien apareció y se burló de este diciéndole «Yeah!» como LA Knight, lo que hizo que Miz lo pateara.

Ya en la lucha, el final llegó cuando Tozawa sorprendió a Miz con una rodada a espaldas y se llevó la victoria. Tras la lucha, LA Knight castigó con su BFT a The Miz.

