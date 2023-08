«[…] Cuando tienes todo claro de la A-Z, la lucha se convierte en una danza física, brutal y violenta. Puede ser suave, áspera, contundente, pero cuando se trata de reducir la velocidad y dejar que la gente vea lo que sientes […] No puedo soportarlo cuando veo 10 finales falsos seguidos. Cuando uno recibe una powerbomb y se levante y conecta una rodilla y el otro se agacha, y bum, bum, bum bum. Es demasiado. Pero estos tipos son capaces de hacerlo, porque los fanáticos les van a cantar que luchen para siempre. Y todo eso es basura. […] Esa es la desconexión que existe entre muchos de los muchachos de las marcas principales y los muchachos más jóvenes de NXT. […] Esa es mi principal preocupación«. Estas son palabras de Randy Orton.

► El error con las nuevas generaciones

Y a continuación leemos las sorprendentemente parecidas declaraciones recientes -en Busted Open Radio- de Mickie James en el mismo sentido. La luchadora de IMPACT, una de las más veteranas, exitosas y recordadas de la lucha libre profesional actual, considera que los entrenadores actuales están cometiendo un error con las nuevas generaciones.

«Siento que este nuevo estilo al que se ha inclinado más se enseña así: de la A a la Z. Por lo tanto, no hay improvisación, si algo sucede, no hay idea de qué hacer en esa situación [entre movimientos] porque no es la forma en que están aprendiendo».

«¿Por qué estamos haciendo eso? Perdiendo esa conexión con la gente que los hace ponerse de pie, que los hace querer verte recibir una paliza. ¿Dónde está esa parte? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está el sentimiento?«.

Con toda seguridad, en la lucha libre actual los movimientos espectaculres, falsos finales, recuperaciones imposibles, sean mucho más habituales que en los ochentas, noventas, dos mil… No obstante, ¿es posible que cuando se habla de ello se esté pasando por alto que actualmente también existe un abanico mucho mayor de estilos de wrestling? Es decir, si quieres ver lucha aérea, tienes a estos luchadores y a estas compañías, si quieres algo más tradicional, lo mismo, si prefieres la violencia, también…