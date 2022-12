La carrera de Solo Sikoa como Superestrella de la WWE ha ido a toda velocidad. En agosto de 2021 se anunciaba que había firmado un contrato y en diciembre de 2022 está asentado en el elenco principal como integrante de la facción The Bloodline siendo lo más importante de cada semana en la programación. Y todo lo que le queda por delante… Solo tiene 29 años y un montón de talento. El cielo es el límite para el joven samoano.

► Solo Sikoa, trabaja duro y no te metas en problemas

Dicho esto, no va a ser un camino de rosas. Está siendo llevado de la mano por Roman Reigns, The Usos y Sami Zayn, sin desmerecer el trabajo que él mismo ha hecho y está haciendo. Pero tendrá que seguir esforzándose al máximo, y mucho más si cabe cuando le llegue el momento de ir en solitario. En ese sentido, el «Jefe Tribal» le dio un consejo fundamental. Solo Sikoa lo da a conocer en The New York Post.

«No te metas en problemas, ¿sabes a lo que me refiero? Mantén la cabeza baja y trabaja duro. Los ojos hacia arriba, los oídos abiertos, la boca cerrada«.

Roman Reigns es el número uno de la WWE en estos momentos y es el más indicado para dar consejos acerca de cómo conseguirlo. Y si lo ha hecho no ha sido por nada más que por su trabajo. La compañía siempre confió en él pero no fue una confianza gratuita. Lo que ocurre es que la mayoría de lo que pasa en la carrera de un luchador no se ve. Solo se ven unos minutos en programas y eventos.