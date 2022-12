Son muchos años los que Ric Flair y Eric Bischoff llevan teniendo problemas personales. Estaríamos hablando de décadas. Y no parece que vayan a solucionarlos en un futuro cercano. Ya no se trata de que sean amigos sino de que simplemente cada uno siga su camino. Porque si bien no se están atacando continuamente, de cuando en cuando vuelven a ellos, como han estado haciendo en las últimas semanas.

► Kurt Angle opina de Ric Flair-Eric Bischoff

Ahora, una persona que ha tenido la oportunidad de trabajar con ambos como Kurt Angle apunta que es el momento de que terminen con su rivalidad. El medallista de oro olímpico estuvo hablando de ellos en un reciente episodio de su podcast, The Kurt Angle Show. Piensa que es hora de que lo que haya pasado entre ambos quede en el pasado y los dos miren hacia delante. Veremos si Flair y Bischoff le hacen caso.

“Solo necesitan dejarlo atrás. Superen los problemas de ira del pasado. Escucha, Ric es un gran tipo, Eric es un gran tipo, sé que no se llevan muy bien, pero la vida es demasiado corta. No puedes estar recordando cosas malas que ocurrieron en el pasado y aferrarte a eso, eso no es bueno. Eso no es bueno para ellos ni para nadie más”.

¿Qué os parecen los ataques de Ric Flair y Eric Bischoff? ¿Y las palabras de Kurt Angle?