Sol Ruca quiere luchar contra Michelle McCool

El pasado 13 de julio se llevó a cabo WWE Evolution, el segundo evento premium en vivo exclusivamente femenino de la compañía. Sol Ruca se presentó como representante de WWE NXT (junto a Zaria), compitiendo en un duelo de cuatro equipos por el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Sin embargo, no logró el resultado esperado, aunque sí logró impresionar a muchos allí.

► Sol Ruca compitió en Evolution

Durante su aparición en «Ten Count Media», Sol Ruca mencionó a Michelle McCool como su oponente soñada de la WWE. La miembro del Salón de la Fama WWE no fue parte de Evolution este año y compitió por última vez en el Royal Rumble Femenil en el 2023, donde eliminó a luchadoras de la talla de Tamina y Nia Jax (esta última con algo de ayuda). Antes de eso, también participó en los Royal Rumbles del 2018 (la edición inaugural) y 2022, así como en una batalla campal de 20 mujeres en el evento inaugural de Evolution en el 2018.

La Campeona Norteamericana NXT también mencionó que esperaba que un evento como Evolution se lleve a cabo anualmente y que le encantaría regresar.

«Siento que podría ser cualquier cosa. Dado lo que dijo Triple H, no creo que necesariamente necesitemos un cartel o un PPV exclusivamente femenil. Sin embargo, tampoco creo que sea perjudicial. Y si estoy en él, claro que sí. Me encantaría volver. Así que me da un poco igual. Estoy aquí para ello, pero si no, no voy a tener una opinión muy firme al respecto».