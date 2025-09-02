WWE NXT 2 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Ricky Saints obtuvo una oportunidad por el Campeonato NXT tras vencer a Josh Briggs el pasado 26 de agosto, pero antes de que se enfrente a Oba Femi para disputarle el título, hará equipo con él en una lucha de cuatro contra cuatro. Sus otros compañeros serán Hank Walker y Tank Ledger, y sus rivales serán los peligrosos integrantes de DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin, Cutler James y Saquon Shugars). Además de que Hank y Tank buscan venganza tras haber perdido el Campeonato de Parejas NXT ante Darkstate en Heatwave, veremos si el campeón y su retador pueden congeniar en esta alianza frente a la amenaza que ambos quieren neutralizar antes de enfrentarse en No Mercy. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 26 de agosto 2025 | Lexis King vs. Myles Borne.
- WWE SMACKDOWN 29 de agosto 2025 | Solo Sikoa vs. Sami Zayn.
- WWE CLASH IN PARIS | John Cena vs. Logan Paul.
- WWE RAW 1 de septiembre 2025 | Dominik Mysterio vs. AJ Styles.
En el torneo para definir contendiente #1 al Campeonato Femenil Speed, Candice LeRae se medirá ante Xia Brookside, representante de TNA.
Además, Lash Legend y Jaida Parker se enfrentarán en mano a mano.
WWE NXT 2 de septiembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro