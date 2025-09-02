WWE NXT 2 de septiembre 2025 | Resultados en vivo | Oba Femi, Ricky Saints, Hank Walker y Tank Ledger vs. Darkstate

Cobertura y resultados WWE NXT 2 de septiembre 2025 | Oba Femi, Ricky Saints, Hank Walker y Tank Ledger vs. Darkstate

WWE NXT 2 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Ricky Saints obtuvo una oportunidad por el Campeonato NXT tras vencer a Josh Briggs el pasado 26 de agosto, pero antes de que se enfrente a Oba Femi para disputarle el título, hará equipo con él en una lucha de cuatro contra cuatro. Sus otros compañeros serán Hank Walker y Tank Ledger, y sus rivales serán los peligrosos integrantes de DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin, Cutler James y Saquon Shugars). Además de que Hank y Tank buscan venganza tras haber perdido el Campeonato de Parejas NXT ante Darkstate en Heatwave, veremos si el campeón y su retador pueden congeniar en esta alianza frente a la amenaza que ambos quieren neutralizar antes de enfrentarse en No Mercy. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En el torneo para definir contendiente #1 al Campeonato Femenil Speed, Candice LeRae se medirá ante Xia Brookside, representante de TNA.

Además, Lash Legend y Jaida Parker se enfrentarán en mano a mano.

