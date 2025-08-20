Sol Ruca: «Me gustaría hacer películas de terror»

Descubre a Sol Ruca, doble campeona de WWE, y cómo maneja lesiones, combates extremos y la creación de su propio equipo. Una mirada a su rutina, desafíos y pasión por la lucha profesional a través de sus declaraciones en una reciente entrevista con Ten Count Media with Steve Fall and Sean Mooney.

► En palabras de Sol Ruca

Actualmente eres la campeona norteamericana, pero también hubo confusión con el campeonato Speed. ¿Cuál es tu situación actual?

«Definitivamente sigo siendo doble campeona. Soy la Campeona Speed y la Campeona Norteamericana. Hay un poco de confusión sobre lo que está pasando, pero hasta que me digan que ya no soy doble campeona, sigo siéndolo». ¿Sabes qué pasará con el Campeonato Speed en el futuro?

«No estoy segura. Tal vez empezaremos a usarlo en NXT. Antes no se podía porque era un “universo separado”, pero creo que hay un poco de margen ahora. Por ahora, sigo siendo doble campeona y no me quejo».

Eres la única persona en los últimos 20 años en luchar tres veces seguidas en SmackDown, Great American Bash y Evolution. ¿Cómo manejaste tanto esfuerzo?

«Fue mucho. El martes anterior, técnicamente miércoles, tenía un combate por el título Speed contra Alba, así que tuve cuatro combates en menos de cinco días. No sabía que iba a estar en SmackDown hasta la noche anterior. Tuvimos que conducir 4 horas para el Great American Bash, recoger mi equipo, dormir casi nada… Fue agotador. Pero una vez que entré al ring, todo estaba bien. Evolution fue más divertido y menos estresante».

Haces tu propio equipo de lucha, ¿cómo fue eso?

«Sí, es complicado. Hay pocos fabricantes de equipo y con los pay-per-views todo es de último minuto. Yo no tenía experiencia en costura antes de llegar aquí. Mi primer intento fue la noche antes de un combate y fue un desastre, pero logré que funcionara». ¿Cómo te sientes al estar en el póster de NXT Heatwave sin tener un combate confirmado aún?

«Estoy preparada para lo que pase. Incluso estoy haciendo mi propio equipo para Heatwave. Me quemé parte de la tela y tengo que empezar de nuevo, pero quiero estar lista si tengo un combate o no«.

Lowell’s been home to a lot of great wrestling over the years… gonna add another one to the list.#WWEHeatwave rolls in Sunday, August 24. Hope you’re ready. Streaming on @peacock (U.S.) & @netflix (intl.)https://t.co/2LPAt5Xysw pic.twitter.com/q06RZ6SqbD — Shawn Michaels (@ShawnMichaels) July 18, 2025

Hiciste tu debut en WrestleMania como la mascota Cinnamon Toast Crunch. ¿Cómo fue la experiencia?

«Fue divertido. Me eligieron porque cumplía los requisitos de altura, ser mujer y estar en la ciudad. El traje era restrictivo, tenía que caminar de lado, y la gente golpeaba el disfraz para que me moviera. Fue gracioso después verlo en redes».

Tu finisher, el Soul Snatcher, parece imposible. ¿Cómo lo desarrollaste?

«Quería un movimiento único para mí. Me inspiré en un movimiento de barras llamado straddle back. Es similar pero ahora atrapo a una persona en lugar de una barra. Visualmente parece difícil, pero para mí es sencillo». Estuviste fuera nueve meses por una lesión. ¿Cómo fue mentalmente volver?

«Al principio estaba preocupada. Me preguntaba si podría hacer lo que hacía antes. Pero trabajé con el equipo médico, me obligué mentalmente a confiar en mi rodilla y no tener miedo. Fue un proceso largo, pero regresé sin problemas«. ¿Hay alguien con quien te gustaría luchar próximamente?

«Mi primera elección sería Kelani, aunque es muy buena, así que probablemente no. Fantasía sería Io Sky; también me gustaría un triple threat con ella y Rhea Ripley. Estoy dispuesta a defender mis títulos contra cualquiera».

Si pudieras luchar contra alguien del pasado en WWE, ¿quién sería?

«Michelle McCool«. Algo fuera de la lucha que te apasione y nadie sepa.

Sol Ruca: «Arte«. ¿Qué tipo de película harías?

«Terror, pero también creo que acción por cómo me veo y lo que hago». ¿Gatos o perros?

Sol Ruca: «Gatos, 100%». ¿Evolution debería ser un evento anual?

«Sí, aunque no es imprescindible que sea todo femenino, pero si estoy, me encantaría».