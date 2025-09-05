WWE SMACKDOWN 5 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Tras los sucesos de Clash in Paris, donde Becky Lynch intervino para que su esposo, Seth Rollins, retuviera el Campeonato Mundial de Peso Completo. CM Punk apareció en Monday Night Raw, donde tuvo un fuerte intercambio verbal con Lynch, reclamándole por impedir su triunfo. La irlandesa no se sintió amedrentada, e incluso abofeteó a Punk en medio del ring, dejando claro que está dispuesta a llevar esta rivalidad a otro nivel. Punk advirtió que ambos pronto se arrepentirán, y en backstage le preguntó al Gerente General Adam Pearce sobre la ubicación de SmackDown, a lo que Pearce respondió: ‘En tu ciudad, Chicago’. Ahora, con la ventaja de jugar en casa, Punk promete encender la mecha ante su gente y revelar qué tiene preparado para Rollins y Lynch. La venganza se sirve fría, y en el terruño de Punk podría ser glacial. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Allstate Arena, en Rosemont, Illinois.

Además, será la última presentación de John Cena en Chicago. El veterano multicampeón volverá a sentir el calor de la afición en una ciudad que ha marcado parte de su historia en WWE.

WWE SmackDown 5 de septiembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro