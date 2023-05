En pleno ascenso en NXT, Sol Ruca deberá estar un tiempo fuera de acción debido a una lesión. Nunca es un buen momento para lastimarse, nunca es una buena noticia tener que estar alejada de los encordados, pero mirándolo de manera positiva sin duda es mejor que haya sucedido ahora y no más tarde, cuando el daño podría haber sido mayor y estuviera en una posición mejor que cancelara algún plan importante. Hasta ahora, la luchadora de 23 estaba subiendo poco a poco escalones en la marca amarilla.

> Sol Ruca, lesionada

No obstante, en una reciente publicación en redes sociales, confirma su lesión y que pasará por cirugía: «Quien necesita el ligamento cruzado anterior de todas maneras… Día de la operación, vamos allá». Por ahora, se desconoce el alcance exacto del daño y cuanto tiempo necesitará Sol Ruca para recuperarse, y cuando podría volver a los encordados. Continuaremos atentos a todo lo que vayamos sabiendo sobre la salud de la guerrera de Ontario, California, mientras le enviamos nuestros mejores deseos.

Volviendo a su trabajo hasta ahora, es impresionante que tenga menos de un año de carrera. Y ya se ha ganado grandes alabanzas, como las siguientes de Kofi Kingston:

“Dios mío, ella es una súper atleta. Algunos de los videos que publica en las redes sociales, haciendo sentadillas en una barra de equilibrio… Si intentara hacer una sentadilla así en este momento, mi rodilla se reiría de mí, explotaría y desaparecería. No puedo hacer eso. Será como Vengadores, ¿sabes a lo que me refiero? Donde Thanos chasqueó los dedos. Me voy de aquí, no puedo hacer eso. Ella también surfea, ¿verdad? Es una súper atleta. Incluso su remate… ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo tienes las agallas para intentar eso frente a una multitud en vivo y lograrlo cada vez? Como dije, el futuro es brillante para WWE porque estos chicos y chicas en NXT son increíbles. El atletismo es excelente y solo mejorará con la experiencia en el ring, los combates, las promos y todo eso, así que cuando todo esté dicho y hecho, Sol, entre otros, todos serán simplemente increíbles. Va a ser un gran producto para ver”.

