Kofi Kingston tiene grandes palabras para Sol Ruca

The New Day

Kofi Kingston nunca trabajó en NXT hasta ahora que ha sido enviado con Xavier Woods como The New Day. Y si lo hubiera hecho tampoco hubiera coincidido con las Superestrellas actuales del territorio de desarrollo de la WWE pues su carrera en la compañía la comenzó en 2006. Así que ahora está teniendo la oportunidad de conocerlas a todas mejor que nunca. Y de ellas estuvo hablando el veterano luchador recientemente en Out Of Character, haciendo especial hincapié en la luchadora Sol Ruca.

► Kofi Kingston alaba a Sol Ruca

“Dios mío, ella es una súper atleta. Algunos de los videos que publica en las redes sociales, haciendo sentadillas en una barra de equilibrio… Si intentara hacer una sentadilla así en este momento, mi rodilla se reiría de mí, explotaría y desaparecería. No puedo hacer eso. Será como Vengadores, ¿sabes a lo que me refiero? Donde Thanos chasqueó los dedos. Me voy de aquí, no puedo hacer eso. Ella también surfea, ¿verdad? Es una súper atleta. Incluso su remate… ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo tienes las agallas para intentar eso frente a una multitud en vivo y lograrlo cada vez? Como dije, el futuro es brillante para WWE porque estos chicos y chicas en NXT son increíbles. El atletismo es excelente y solo mejorará con la experiencia en el ring, los combates, las promos y todo eso, así que cuando todo esté dicho y hecho, Sol, entre otros, todos serán simplemente increíbles. Va a ser un gran producto para ver”.

