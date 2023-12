Casualidad o no, la negatividad que existiría dentro de AEW, reportada por Dave Meltzer, coincide con el regreso de CM Punk a WWE.

Y esto dijo Meltzer días atrás sobre ese arco del farsante que hoy protagoniza Punk.

«Pienso que daña a AEW de forma considerable, así es como lo percibo. La razón por la que digo esto es por lo que pasó con Cody Rhodes. Punk no es fundador espiritual de AEW como fue Cody Rhodes, pero Punk fue la mayor estrella que ha tenido AEW. Esa es la realidad, y sé que muchos no quieren oírlo. En cuanto a mediaticidad como estrella, movió más números que nadie […] Cuando Cody se fue, no era el número uno y fue a WWE y se convirtió casi en el número dos de inmediato, y probablemente sea el número dos ahora mismo por detrás de Roman Reigns. Y Punk será… cuando cambias de bando, te pones muy arriba».