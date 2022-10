Shocker dio detalles de su arresto en Chiapas

Shocker se convirtió en tendencia hace unas semanas al ser arrestado en Chiapas, ahora dio detalles de ese momento.

El 1000% Guapo fue arrestado por agredir a conductores, es una de las avenidas de Tuxtla Gutiérrez, por lo que fue llevado a los separos; sin embargo, posteriormente se dieron a conocer fotos donde se le puede ver desnudo y ensangrentando.

Shocker dio una conferencia de prensa donde habló del tema, donde dio su versión de los hechos.

El luchador originario de Guadalajara, aseguró después de comprar unos artículos en una tienda, se dio cuenta de que había perdido su cartera, tras no encontrarla se sentó en la calle, pero la gente se le empezó a acercar sin saber por lo que estaba pasando.

Tras unos minutos decidió irse caminando a la central camionera, pues decidió regresar a la Ciudad de México y no participar en la función en la que estaba programado.

Cansado de que los fans lo reconociera, empezó a molestarse y decidió comprar alcohol con el poco dinero que contaba, para olvidar el mal trago.

Las cosas se pusieron tensas cuando una camioneta le empezó a cruzar el claxon, y Shocker se molestó porque le estuvo «aventando el vehículo»

«Estaba consciente, pero no en mi juicio. Alguien le habló a la patrulla, me dieron toques y me pusieron una cosa en el cuello… Yo nunca los agredí físicamente«.

Posteriormente, fue detenido y llevado a los separos, de donde salieron las fotos donde aparece desnudo y sangrando.

«Me empezaron a retar, pedía mi libertad… Me habían bañado y habían gaseado, por eso estaba sin ropa, me quemaba mi ropa… Me estaban retando y fue tanta mi desesperación que le di un cabezazo a la reja… Yo ya no medía consecuencias».

Shocker reconoció que ha tenido problemas con el alcohol y las drogas, pero está intentando superarlos; desgraciadamente ese día estas sustancias tomaron el control y ocasionaron todo el momento que vivió.

► Shocker busca recuperar su vida

El luchador está buscando poder operarse de la mandíbula, pues lleva varios años con un padecimiento que la deformó. Por tal motivo, hará recaudación de recursos vendiendo artículos y recibiendo donaciones.

«Voy a hacer un Shockerton por mis redes sociales, si se me permite… No es para enriquecer a nadie, es para pagar el servicio de hospital, los doctores que ofrecieron operarme no van a cobrarme, pero se tiene que pagar al anestesiólogo, el quirófano y los medicamentos. «Lo que sobre, será para comprar una silla de ruedas, o aparatos auditivos, muletas o juguetes a quien lo necesite».

Además, espera poder realizar una función de lucha libre para recaudar fondos, para poder operarse a principios de 2023.