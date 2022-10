El campeón de peso mediano de UFC, Israel Adesanya , siempre está buscando la próxima gran pelea. Ve ese potencial en el ex alumno de DWCS, Gregory ‘Robocop’ Rodrigues.

El 12 de noviembre, Adesanya regresará al Octágono para defender su título de UFC contra un enemigo familiar en el especialista en kickboxing Alex Pereira . Los dos guerreros de peso mediano se enfrentarán por tercera vez, los dos primeros bajo el estandarte de GLORY Kickboxing. Al perder los dos primeros encuentros, Adesanya tendrá algo que demostrar contra Pereira a pesar de ser uno de los campeones reinantes más dominantes de la UFC.

Si gana contra su rival brasileño, Israel Adesanya buscará su próxima gran pelea. Apareciendo en el canal de YouTube de Jake Paul, ‘Stylebender’ reveló sus elecciones para posibles enfrentamientos posteriores a UFC 281 con un nombre bastante sorprendente.

“Un buen peleador con el que realmente quiero pelear es el tipo que peleaba no hace mucho tiempo, ‘Robocop’ es su nombre. Es un chico brasileño. Tenía ese corte, no puedes olvidar ese corte. Tenía ese corte. Ese tipo. Es sólido, es una buena pelea. Sin rencor, sin nada. Simplemente creo que va a llegar a la cima y me gustaría ponerme a prueba contra un tipo así”.

Debutando para el UFC en 2021, Gregory Rodrigues se ha ido 4-1 dentro del octágono con tres victorias por nocaut. Su única derrota fue contra Armen Petrosyan en febrero, aunque fue una decisión dividida muy disputada. Desde entonces, ‘Robocop’ ha obtenido victorias consecutivas sobre Julián Márquez y Chidi Njokuani.